2 de agosto de 2026 Inicio
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Boca pisa fuerte en Rosario, domina a Newell's y le gana 1-0 por el Torneo Clausura 2026

El Xeneize, con un equipo similar al que se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pretende sus primeros tres puntos en el campeonato y derrota a la Lepra en el estadio Marcelo Bielsa con un gol de Santiago Ascacíbar.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Boca enfrenta a Newells en Rosario.

Boca enfrenta a Newell's en Rosario.

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Boca enfrenta a Newells en Rosario.

Boca enfrenta a Newell's en Rosario.

C5N

Boca derrota 1-0 a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, con un gol del mediocampista Santiago Ascacíbar de cabeza durante el primer tiempo. El árbitro principal es Andrés Merlos, mientras que Adrián Franklin se encuentra a cargo del VAR.

Boca jugará contra Newells  en Rosario desde las 17, por la tercera fecha del Torneo Clausura.
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El equipo de Rodolfo Arruabarrena impuso sus condiciones en los primeros minutos del torneo ya que dominó la pelota con las intervenciones de su capitán, Leandro Paredes, cuyo rol principal es conducir las salidas y agrupar a sus compañeros en la mitad de la cancha para que el Xeneize progrese en la cancha. Por este motivo, Santiago Ascacibar y Tomás Aranda también fueron las manijas del equipo debido a que se filtraron entre las marcas de Newell's.

Miguel Merentiel, la principal carta de Boca en el ataque, fue el principal protagonista en el primer tiempo ya que primero tuvo una chance apenas empezado el partido con un intento bloqueado por el arquero Josué Reinatti. La acción se desarrolló tras una pared entre Ascacíbar y Dylan Gorosito, que anticipó la supremacía colectiva que mostró el Xeneize en la primera parte. Luego, el uruguayo contó con una clara posibilidad por un cabezazo que se estrelló en el travesaño después de un centro de Flores.

En tanto, Merentiel también intentó conectar un centro de Flores pero se llevó la pelota por delante y no logró llevar peligro al arco de la Lepra. El juvenil de 19 años, quien acumula apenas un puñado de partidos en la máxima categoría de Boca, vuelve a ser el más incisivo del ataque y a diferencia del cruce con O'Higgins en Chile, ahora se desempeña en el sector derecho debido a que Sebastián Villa se inclinó sobre el izquierdo.

Arruabarrena planteó un once similar al que le ganó a O'Higgins por penales en los playoffs de la Copa Sudamericana, ya que ocho jugadores vuelven a ser titulares. En cambio, Gorosito reemplaza a Leandro Lozano en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo a Nicolás Figal como primer defensor central y Leonel Flores se mete en la delantera en lugar del mediocampista Milton Delgado.

La decisión del Vasco se trata de un cambio en la estrategia en comparación con la primera fecha, ya que el Xeneize jugó con varios suplentes en la derrota 3-0 con Deportivo Riestra por la primera fecha para preservar a los futbolistas principales de cara al encuentro con los chilenos. Además, el DT modificó el esquema y desarmó la línea de tres mediocampistas que había jugado por la Copa Sudamericana.

Por su parte, el DT de Newell's, Frank Kudelka, dispuso que Nicolás Goitea juegue por Bruno Cabrera como primer zaguero, Jerónimo Russo por Martín Luciano en el lateral izquierdo y Thomas Ríos por Walter Núñez y Matías Cóccaro por Juan Ignacio Ramírez en el sector ofensivo luego de la derrota 1-0 con Independiente en Avellaneda.

Por lo pronto, el antecedente inmediato entre ambos equipos ocurrió el 1° de febrero por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en la que Boca se impuso 2-0 en la Bombonera con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

En tanto, el equipo de La Ribera todavía no disputó la segunda jornada del torneo, llevada a cabo en la última entresemana, debido a que el jueves enfrentó a O'Higgins. Por este motivo, el cruce con Estudiantes de La Plata se disputará el miércoles desde las 19, con la particularidad de que será en el estadio de Huracán por una serie de obras en la Bombonera.

El gol de Santiago Ascacíbar para Boca vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026

Newell's vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Gianetti, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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