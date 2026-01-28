28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son los equipos del fútbol argentino con más socios: un grande quedó afuera del Top 5

El informe anual de la Asociación del Fútbol Argentino tuvo en cuenta a todas las instituciones que participaron del torneo de Primera División durante el año pasado.

Por
La Asociación del Fútbol Argentino presentó su último Informe de Clubes 2025.

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su último Informe de Clubes 2025.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó este miércoles su último Informe de Clubes, en el que se reúnen datos y diagnósticos sobre todas las instituciones deportivas que compitieron en Primera División durante 2025. Además, este estudio revela un dato clave: cuáles son los equipos con mayor cantidad de socios.

Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le gana 2-0 a Boca.
Te puede interesar:

Con dos goles de pelota parada, Boca pierde 0-2 con Estudiantes en La Plata

Por una amplia ventaja, el club con más socios en el país es River Plate, con un total de 352.712. Luego, le sigue Boca Juniors con 282.644. Estas dos instituciones son las más populares del país y acumulan más del 30% de los partícipes activos de las entidades del fútbol argentino.

En tercer lugar, se encuentra Independiente con un total de 165.262 socios. Le sigue Rosario Central con 104.951 y, finalmente, el quinto puesto se lo lleva Racing, con 102.707. San Lorenzo, considerado uno de los "cinco grandes", ocupa el sexto lugar con 89.717 socios.

Hinchadas de Boca y River

En las conclusiones de su informe, la AFA remarcó que el documento es “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”. Además, subrayó que los clubes argentinos deben ser gobernados “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva, que reconozca a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo que mira al futuro sin perder de vista su identidad y su historia”.

"Para la AFA, contar con información precisa y actualizada es una herramienta fundamental para diseñar políticas deportivas federales, fortalecer la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a cada una de las entidades que conforman nuestro fútbol. Este informe es también una invitación al análisis, al diálogo y al trabajo conjunto con todos los actores del sistema", concluyó la entidad que agrupa al fútbol argentino.

El ranking completo de los clubes del fútbol argentino con más socios

  1. River Plate: 352.712
  2. Boca Juniors: 282.644
  3. Independiente: 165.262
  4. Rosario Central: 104.951
  5. Racing: 102.707
  6. San Lorenzo: 89.717
  7. Newell's: 84.759
  8. Vélez Sarsfield: 79.083
  9. Talleres: 70.582
  10. Huracán: 68.755
  11. Belgrano: 67.318
  12. Estudiantes de La Plata: 55.871
  13. Lanús: 36.206
  14. Gimnasia de La Plata: 35.389
  15. Instituto de Córdoba: 29.156
  16. Atlético Tucumán: 27.956
  17. Unión de Santa Fe: 22.774
  18. Argentinos Juniors: 20.069
  19. Independiente Rivadavia: 18.926
  20. Banfield: 16.803
  21. Sarmiento: 9.340
  22. Tigre: 9.181
  23. Platense: 9.132
  24. Defensa y Justicia: 7.400
  25. Central Córdoba: 6.567
  26. Aldosivi: 5.604
  27. Barracas Central: 3.107
  28. Deportivo Riestra: 1.007

Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó públicamente una propuesta para que los aficionados boicoteen los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, citando como motivo la conducta del presidente Donald Trump y las políticas de su administración dentro y fuera del país.

Blatter alineó su postura con las recientes declaraciones de Mark Pieth, abogado suizo experto en anticorrupción y expresidente del Comité Independiente de Gobernanza de la FIFA, quien cuestionó severamente las garantías para los visitantes en una entrevista con el diario Der Bund.

blatter

Al respecto, Pieth advirtió sobre los riesgos de viajar: "Si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡aléjense de Estados Unidos! En cualquier caso, lo verán mejor por televisión".

A través de la red social X, el expresidente de FIFA citó al abogado y sentenció: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial", refiriéndose al torneo que Estados Unidos coorganizará junto a Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SeppBlatter/status/2015763891951698064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015763891951698064%7Ctwgr%5E02763127bc98911c1810fca3d02d3f2220ea5ca7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fdeportes%2Fjoseph-blatter-respaldo-la-idea-un-boicot-al-mundial-estados-unidos-n227892&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Gimnasia y Esgrima La Plata

River le ganó a Gimnasia con un doblete de Juan Fernando Quintero.
play

River le ganó 2-0 a Gimnasia con un doblete de Quintero y tiene puntaje ideal en el inicio del Apertura

La acusación apuntó a que la inteligencia artificial se convirtió en un recurso habitual.

La insólita historia de un DT que acaba de ser despedido: lo acusaron de armar el equipo con ChatGPT

Lautaro Martínez se lució con un outfit al estilo campero.

Fuera de las canchas: el look "gaucho" de Lautaro Martínez que se robó las miradas

boca visita a estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporacion de ascacibar

Boca visita a Estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporación de Ascacíbar

El último enfrentamiento entre River y Gimnasia fue en noviembre del 2025 y el Lobo se llevó la victoria

Sin cambios entre los titulares, River recibe a Gimnasia en el Monumental

Rating Cero

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3852 del miércoles 28 de enero de 2026

Hace 23 minutos
play
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en la Cámara alta.

Patricia Bullrich anticipó que la Ley de Emergencia Ígnea se tratará en extraordinarias

Hace 32 minutos
Los guardavidas tuvieron que hacerle RCP al turista argentino.

Uruguay: una avispa picó a un turista argentino y el hombre convulsionó en el mar

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3343 del miércoles 28 de enero de 2026

Hace 1 hora
Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le gana 2-0 a Boca.

Con dos goles de pelota parada, Boca pierde 0-2 con Estudiantes en La Plata

Hace 1 hora