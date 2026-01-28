La Asociación del Fútbol Argentino presentó su último Informe de Clubes 2025.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó este miércoles su último Informe de Clubes, en el que se reúnen datos y diagnósticos sobre todas las instituciones deportivas que compitieron en Primera División durante 2025. Además, este estudio revela un dato clave: cuáles son los equipos con mayor cantidad de socios.
Por una amplia ventaja, el club con más socios en el país es River Plate, con un total de 352.712. Luego, le sigue Boca Juniors con 282.644. Estas dos instituciones son las más populares del país y acumulan más del 30% de los partícipes activos de las entidades del fútbol argentino.
En tercer lugar, se encuentra Independiente con un total de 165.262 socios. Le sigue Rosario Central con 104.951 y, finalmente, el quinto puesto se lo lleva Racing, con 102.707.San Lorenzo, considerado uno de los "cinco grandes", ocupa el sexto lugar con 89.717 socios.
En las conclusiones de su informe, la AFA remarcó que el documento es “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”. Además, subrayó que los clubes argentinos deben ser gobernados “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva, que reconozca a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo que mira al futuro sin perder de vista su identidad y su historia”.
"Para la AFA, contar con información precisa y actualizada es una herramienta fundamental para diseñar políticas deportivas federales, fortalecer la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a cada una de las entidades que conforman nuestro fútbol. Este informe es también una invitación al análisis, al diálogo y al trabajo conjunto con todos los actores del sistema", concluyó la entidad que agrupa al fútbol argentino.
El ranking completo de los clubes del fútbol argentino con más socios
River Plate: 352.712
Boca Juniors: 282.644
Independiente: 165.262
Rosario Central: 104.951
Racing: 102.707
San Lorenzo: 89.717
Newell's: 84.759
Vélez Sarsfield: 79.083
Talleres: 70.582
Huracán: 68.755
Belgrano: 67.318
Estudiantes de La Plata: 55.871
Lanús: 36.206
Gimnasia de La Plata: 35.389
Instituto de Córdoba: 29.156
Atlético Tucumán: 27.956
Unión de Santa Fe: 22.774
Argentinos Juniors: 20.069
Independiente Rivadavia: 18.926
Banfield: 16.803
Sarmiento: 9.340
Tigre: 9.181
Platense: 9.132
Defensa y Justicia: 7.400
Central Córdoba: 6.567
Aldosivi: 5.604
Barracas Central: 3.107
Deportivo Riestra: 1.007
