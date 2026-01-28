El informe anual de la Asociación del Fútbol Argentino tuvo en cuenta a todas las instituciones que participaron del torneo de Primera División durante el año pasado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó este miércoles su último Informe de Clubes, en el que se reúnen datos y diagnósticos sobre todas las instituciones deportivas que compitieron en Primera División durante 2025. Además, este estudio revela un dato clave: cuáles son los equipos con mayor cantidad de socios.

Por una amplia ventaja, el club con más socios en el país es River Plate , con un total de 352.712 . Luego, le sigue Boca Juniors con 282.644. Estas dos instituciones son las más populares del país y acumulan más del 30% de los partícipes activos de las entidades del fútbol argentino.

En tercer lugar, se encuentra Independiente con un total de 165.262 socios. Le sigue Rosario Central con 104.951 y, finalmente, el quinto puesto se lo lleva Racing, con 102.707. San Lorenzo , considerado uno de los "cinco grandes", ocupa el sexto lugar con 89.717 socios.

En las conclusiones de su informe, la AFA remarcó que el documento es “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”. Además, subrayó que los clubes argentinos deben ser gobernados “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva, que reconozca a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo que mira al futuro sin perder de vista su identidad y su historia”.

"Para la AFA, contar con información precisa y actualizada es una herramienta fundamental para diseñar políticas deportivas federales, fortalecer la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a cada una de las entidades que conforman nuestro fútbol. Este informe es también una invitación al análisis, al diálogo y al trabajo conjunto con todos los actores del sistema", concluyó la entidad que agrupa al fútbol argentino.

El ranking completo de los clubes del fútbol argentino con más socios

River Plate: 352.712 Boca Juniors: 282.644 Independiente: 165.262 Rosario Central: 104.951 Racing: 102.707 San Lorenzo: 89.717 Newell's: 84.759 Vélez Sarsfield: 79.083 Talleres: 70.582 Huracán: 68.755 Belgrano: 67.318 Estudiantes de La Plata: 55.871 Lanús: 36.206 Gimnasia de La Plata: 35.389 Instituto de Córdoba: 29.156 Atlético Tucumán: 27.956 Unión de Santa Fe: 22.774 Argentinos Juniors: 20.069 Independiente Rivadavia: 18.926 Banfield: 16.803 Sarmiento: 9.340 Tigre: 9.181 Platense: 9.132 Defensa y Justicia: 7.400 Central Córdoba: 6.567 Aldosivi: 5.604 Barracas Central: 3.107 Deportivo Riestra: 1.007

Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó públicamente una propuesta para que los aficionados boicoteen los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, citando como motivo la conducta del presidente Donald Trump y las políticas de su administración dentro y fuera del país.

Blatter alineó su postura con las recientes declaraciones de Mark Pieth, abogado suizo experto en anticorrupción y expresidente del Comité Independiente de Gobernanza de la FIFA, quien cuestionó severamente las garantías para los visitantes en una entrevista con el diario Der Bund.

blatter

Al respecto, Pieth advirtió sobre los riesgos de viajar: "Si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡aléjense de Estados Unidos! En cualquier caso, lo verán mejor por televisión".

A través de la red social X, el expresidente de FIFA citó al abogado y sentenció: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial", refiriéndose al torneo que Estados Unidos coorganizará junto a Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.