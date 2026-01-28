Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Gimnasia y Esgrima La Plata

El Millonario derrotó 2-0 al Lobo en el estadio Monumental por el campeonato local y ahora buscará su tercer triunfo consecutivo.

River derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 de la zona B del Torneo Apertura 2026 , por lo que consiguió su segundo triunfo consecutivo y el primero en el estadio Monumental. De esta manera, obtuvo puntaje perfecto en lo que va del campeonato.

El próximo partido del equipo entrenado por Marcelo Gallardo será contra el Rosario Central de Ángel Di María , que este miércoles derrotó a Racing en Avellaneda. El encuentro se llevará adelante el domingo desde las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 del campeonato.

El último cruce entre River y el Canalla se produjo en octubre de 2025 por el Torneo Clausura, cuando el Millonario perdió 2-1 en Santa Fe con goles de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra , quien ahora se desempeña en Independiente. Por su parte, el gol de River fue del colombiano Miguel Borja , quien hoy juega en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos luego de que coqueteara con desembarcar en Boca.

Se tratará de un partido clave para el equipo de Núñez, ya que buscará su segunda victoria consecutiva de visitante, luego de que en la primera fecha venciera 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia con un gol de Gonzalo Montiel.

El presidente de River, Stefano Di Carlo , oficializó el martes el inicio de las tareas para el techado y la extensión del Estadio Monumental . El plan de infraestructura busca otorgar vanguardia y modernidad a uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina y Sudamérica.

La máxima autoridad del club calificó a la jornada como un "día histórico" que representa la continuidad de un proceso iniciado hace más de ocho décadas. "Esta es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad", afirmó Di Carlo durante la presentación del video institucional, quien mencionó y agradeció a varios de sus antecesores en el club como Antonio Vespucio Liberti, José Degrossi, Enrique Pardo, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito.

El joven mandatario aseguró que las gestiones anteriores "fueron generando las condiciones" para hoy comenzar con este proyecto. El punto central consiste en la creación de una tribuna 360° sostenida por una estructura de columnas perimetrales. Esta reforma sumará 16 mil nuevas localidades cubiertas por el techo, cuyas butacas formarán una gran bandera roja y blanca alrededor del estadio.

La institución seleccionó a la firma alemana SBP para el asesoramiento técnico de la cobertura, tras sus experiencias en el Santiago Bernabéu, en España, y el Allianz Arena, en Alemania. El vicepresidente 3.°, Mariano Taratuty, "tuvo una apoyatura permanente" para dar curso a las obras, según indicó Di Carlo.

"El inicio de esta obra tendrá lugar en abril de este año. Entendemos que tendrá una duración estimada de 3 años", informó el mandatario. Y sumó: "Esto es posible gracias al trabajo mancomunado con el gobierno de la ciudad, que nos permitió un cuidado de la armonía estadio-barrio".