La insólita historia de un DT que acaba de ser despedido: lo acusaron de armar el equipo con ChatGPT

Un caso curioso sacudió el ambiente deportivo europeo. La discusión reabrió el debate sobre los límites del uso tecnológico en la gestión profesional.

Por
La acusación apuntó a que la inteligencia artificial se convirtió en un recurso habitual.

Reuters
  • La polémica por el uso de inteligencia artificial volvió a instalarse en el fútbol profesional.
  • Un entrenador con pasado en la selección de España quedó envuelto en acusaciones tras su salida de un club ruso.
  • Un exdirigente aseguró que decisiones clave se tomaban con apoyo de ChatGPT.
  • El protagonista negó de manera tajante haber utilizado IA para definir aspectos deportivos.

La reciente salida de Robert Moreno del FC Sochi abrió un debate curioso y que nadie esperaba en el mundo del fútbol. El entrenador español fue señalado por un exdirigente del club ruso, quien aseguró que el técnico apoyaba buena parte de su trabajo cotidiano en herramientas de inteligencia artificial, una versión que rápidamente generó repercusión internacional.

Las declaraciones surgieron meses después de su desvinculación, ocurrida en septiembre de 2025, y volvieron a poner el foco sobre los límites del uso tecnológico en la toma de decisiones deportivas. Según el testimonio difundido en medios rusos, el uso de ChatGPT habría ido más allá de un simple apoyo organizativo.

La acusación apuntó a que la inteligencia artificial se convirtió en un recurso habitual para planificar entrenamientos, organizar la logística de los viajes, definir cuestiones tácticas e incluso analizar posibles incorporaciones. Esa supuesta dependencia despertó inquietudes dentro del club y terminó por alimentar el conflicto.

Ante la difusión de estas versiones, Moreno salió públicamente a rechazar las afirmaciones. El técnico negó de forma categórica haber utilizado cualquier sistema de IA para preparar partidos, armar alineaciones o elegir futbolistas, y sostuvo que las decisiones siempre estuvieron en manos del cuerpo técnico y la dirigencia.

Robert Moreno

La carrera de Robert Moreno como DT

Robert Moreno cuenta con una trayectoria marcada por pasos en selecciones y clubes de primer nivel. Su etapa más destacada fue al frente de la selección española en 2019, donde dirigió nueve encuentros oficiales, con un saldo invicto de siete victorias y dos empates, logrando una efectividad superior al 85%.

Luego de su experiencia en el combinado nacional, asumió en el Monaco durante la temporada 2019-2020. En ese club estuvo a cargo del equipo en 13 partidos, con un rendimiento irregular que incluyó cinco triunfos, tres empates y cinco derrotas, antes de cerrar su ciclo en el fútbol francés.

Robert Moreno

Más adelante regresó a España para dirigir al Granada, donde estuvo al mando durante la temporada 2021-2022. En ese período acumuló 29 encuentros oficiales, con una campaña compleja que reflejó seis victorias, diez empates y trece caídas, en un contexto deportivo exigente.

Su último desafío fue en el Sochi, club ruso al que dirigió entre 2023 y 2025. En total, Moreno estuvo al frente del equipo en 62 partidos, con 21 triunfos, 21 empates y 20 derrotas. Ese ciclo, cerrado a fines de agosto de 2025, es el que hoy vuelve a quedar bajo la lupa por la controversia vinculada al supuesto uso de inteligencia artificial.

