A qué hora juega River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo ver en vivo

River recibirá en el Monumental a Gimnasia de La Plata este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura por la Zona B, en el que ambos equipos buscarán sumar su segunda victoria del torneo y posicionarse en los primeros puestos de la tabla.
El Millonario tuvo un arranque en condición de visitante donde le ganó por la mínima diferencia a Barracas Central gracias al gol de Gonzalo Montiel. Si bien en lo futbolístico, el técnico Marcelo Gallardo no quedó conforme, rescató el hecho de sumar de a tres y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.
Pensando en el encuentro ante el Lobo que marcará el debut en el torneo como local y ante su gente, el Muñeco no haría modificaciones respecto al fin de semana, ya que el arquero Franco Armani aún volvió a sufrir una molestia y no llega a punto para este encuentro, por lo que en su lugar seguirá Santiago Beltrán.
En la zona defensiva, también se esperó por la evolución de Marcos Acuña, pero el Huevo aún no está a punto, pero el cuerpo técnico prefirió preservarlo para este cotejo y podría volver a jugar en Rosario frente a Central.
Por su parte, el Lobo, que tuvo un buen inicio, le ganó por 2 a 1 a Racing, un rival al que dominó en todo momento, marcando la buena racha con la que terminó el 2025, marcado con la continuidad de Fernando Zarinatto.
Para jugar en el Monumental, el técnico mantiene una duda es en el lateral izquierdo: seguir apostando por Pedro Silva Torrejón o reemplazarlo por el juvenil Alejo Gelsomino. Además, será un choque especial para Nacho Fernández, ya que regresará a Núñez, pero esta vez como rival y será el capitán del Tripero.
River vs. Gimnasia (LP): a qué hora juega y cómo verlo en vivo
- Hora: 20
- Televisión: TNT Sports Premium
- Estadio: Mas Monumental
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Germán Delfino
River vs. Gimnasia (LP): probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
- Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.