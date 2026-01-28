A qué hora juega River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo ver en vivo El Millonario no presentaría cambios en el 11 titular respecto a la victoria en el debut como visitante. Será el regreso de Nacho Fernández a Núñez, pero con la camiseta del Lobo. Por + Seguir en







El último enfrentamiento entre River y Gimnasia fue en noviembre del 2025 y el Lobo se llevó la victoria X (@RiverPlate)

River recibirá en el Monumental a Gimnasia de La Plata este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura por la Zona B, en el que ambos equipos buscarán sumar su segunda victoria del torneo y posicionarse en los primeros puestos de la tabla.

El Millonario tuvo un arranque en condición de visitante donde le ganó por la mínima diferencia a Barracas Central gracias al gol de Gonzalo Montiel. Si bien en lo futbolístico, el técnico Marcelo Gallardo no quedó conforme, rescató el hecho de sumar de a tres y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

Pensando en el encuentro ante el Lobo que marcará el debut en el torneo como local y ante su gente, el Muñeco no haría modificaciones respecto al fin de semana, ya que el arquero Franco Armani aún volvió a sufrir una molestia y no llega a punto para este encuentro, por lo que en su lugar seguirá Santiago Beltrán.

En la zona defensiva, también se esperó por la evolución de Marcos Acuña, pero el Huevo aún no está a punto, pero el cuerpo técnico prefirió preservarlo para este cotejo y podría volver a jugar en Rosario frente a Central.

Por su parte, el Lobo, que tuvo un buen inicio, le ganó por 2 a 1 a Racing, un rival al que dominó en todo momento, marcando la buena racha con la que terminó el 2025, marcado con la continuidad de Fernando Zarinatto.