Uruguay: una avispa picó a un turista argentino y el hombre convulsionó en el mar

El hombre, de unos 50 años, presentó una fuerte reacción alérgica. Mientras nadaba, empezó a tener dificultades para respirar hasta que se descompensó y tuvo que ser asistido de emergencia por los guardavidas.

Los guardavidas tuvieron que hacerle RCP al turista argentino.

Un turista argentino de 50 años vivió un momento trágico en medio de sus vacaciones en Uruguay. Mientras nadaba en el mar de la Playa Bikini, en la ciudad de Manantiales, el hombre fue picado por una avispa que le causó una fuerte reacción alérgica y provocó que convulsionara en el agua. La víctima fue asistida por los guardavidas y trasladada a un hospital cercano.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 14, cuando el hombre empezó a sentir hinchazón en su cuerpo y dificultades para respirar. En el momento en que comenzaron las convulsiones, la situación se volvió dramática. Los otros turistas que se encontraban en el lugar pidieron el socorro de los guardavidas, quienes lograron sacar al hombre del mar para practicarle técnicas de RCP.

Después de que el turista argentina fuera estabilizado, el hombre fue trasladado por una ambulancia del sistema de emergencias al sanatorio Cantegril. Allí quedó internado para recibir atención médica constante y seguir de cerca la evolución de su estado de salud.

Según la Intendencia de Maldonado, el incidente se originó por la picadura de una avispa y se presume que el hombre es alérgico, por lo que se desencadenó esta dramática situación en plena temporada de las vacaciones de verano.

