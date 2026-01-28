Uruguay: una avispa picó a un turista argentino y el hombre convulsionó en el mar

El hombre, de unos 50 años, presentó una fuerte reacción alérgica. Mientras nadaba, empezó a tener dificultades para respirar hasta que se descompensó y tuvo que ser asistido de emergencia por los guardavidas.

Un turista argentino de 50 años vivió un momento trágico en medio de sus vacaciones en Uruguay. Mientras nadaba en el mar de la Playa Bikini, en la ciudad de Manantiales, el hombre fue picado por una avispa que le causó una fuerte reacción alérgica y provocó que convulsionara en el agua. La víctima fue asistida por los guardavidas y trasladada a un hospital cercano.

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 14, cuando el hombre empezó a sentir hinchazón en su cuerpo y dificultades para respirar. En el momento en que comenzaron las convulsiones, la situación se volvió dramática . Los otros turistas que se encontraban en el lugar pidieron el socorro de los guardavidas, quienes lograron sacar al hombre del mar para practicarle técnicas de RCP.

Después de que el turista argentina fuera estabilizado, el hombre fue trasladado por una ambulancia del sistema de emergencias al sanatorio Cantegril. Allí quedó internado para recibir atención médica constante y seguir de cerca la evolución de su estado de salud.

Turista argentino fue reanimado tras haber sufrido una convulsión al ser picado por una avispa en Playa Bikini Ampliamos en https://t.co/InIbRuM8pH pic.twitter.com/Q2nddLsLan

Según la Intendencia de Maldonado , el incidente se originó por la picadura de una avispa y se presume que el hombre es alérgico , por lo que se desencadenó esta dramática situación en plena temporada de las vacaciones de verano.

Una mujer de unos 50 años murió luego de caer mientras caminaba por las cascadas del arroyo Frey , en el sector conocido como brazo Tristeza, dentro del área del lago Nahuel Huapi, en la localidad de Bariloche .

Según los testigos, la víctima perdió el equilibrio, cayó desde una altura cercana a los tres metros y golpeó su cabeza contra una piedra. El hecho ocurrió en un lugar al que solo se puede acceder mediante navegación y en el que muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, una práctica que está prohibida por razones de seguridad.

Cascada Bariloche

Tras el hecho, un llamado al 911 activó el operativo de rescate, en el que intervinieron Prefectura Naval Argentina y otros organismos de emergencia.

Según informaron fuentes del caso, la mujer, oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, quedó inconsciente tras el impacto. Su pareja, de 57 años, intentó asistirla en el lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaba la llegada de ayuda.

Pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en la caída. Las autoridades trabajan para reconstruir las circunstancias del accidente.