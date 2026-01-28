Fuera de las canchas: el look "gaucho" de Lautaro Martínez que se robó las miradas El delantero del Inter de Milán y la Selección argentina posó junto a su esposa, Agustina Gandolfo. Sorprendió con un outfit relajado y sofisticado en el que predominaron los tonos tierra. Por + Seguir en







Lautaro Martínez se lució con un outfit al estilo campero.

Lautaro Martínez posó junto a su esposa, Agustina Gandolfo, para una publicidad de su marca de vinos.

El delantero se robó todas las miradas con un look "gaucho", relajado pero con un toque de sofisticación.

Eligió una camisa a cuadros, chaleco y pantalón en tonos beige claro.

Las combinó con un sombrero tipo bucket hat y unas botas marrones. Lautaro Martínez es figura indiscutible del Inter de Milán y de la Selección argentina, donde brilla con sus goles clave, pero también tiene otros proyectos por afuera del fútbol. En esta ocasión, deslumbró al posar junto a su esposa, Agustina Gandolfo, con un look "gaucho" que se robó todas las miradas.

El delantero y su pareja posaron para una sesión de fotos con el objetivo de publicitar la marca de vinos que lanzaron juntos. El bahiense eligió un outfit relajado y descontracturado, con una paleta donde predominaron los tonos neutros como el tierra y el beige para darle un toque de sofisticación.

Eligió una camisa oversize con un estampado de cuadrillé en blanco roto y beige, con detalles de pliegues y ligeramente arremangada. Por encima, usó un chaleco impermeable y acolchonado de color beige claro y lo combinó con un sombrero estilo bucket hat en la misma gama de colores.

En la parte inferior, lució un pantalón de corte amplio y fluido, también en un tono beige claro similar al de las bombachas de campo. Completó el outfit con botas de caña baja en un tono marrón rojizo oscuro, casi borgoña, con detalles minimalistas y un diseño robusto que contrastó con la ligereza de la ropa.

Look Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo Redes sociales Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abocados al negocio del vino Lautaro Martínez decidió expandir su presencia más allá del fútbol con un emprendimiento familiar que combina gastronomía y turismo. Junto a su esposa, Agustina Gandolfo, en 2025 lanzaron Cittanina, su propia línea de vinos producidos en Mendoza, con sus dos primeras etiquetas: "Coraje" y "Pasión".

El corazón del proyecto es una finca con viñedos antiguos en Las Compuertas, Luján de Cuyo, donde se desarrollará un centro enoturístico que estará abierto al público para brindar una experiencia integral que destaque el paisaje, la gastronomía y la cultura de la región. La marca surge de combinar la palabra città (ciudad en italiano) y el nombre de la hija de la pareja, Nina. Martínez y Gandolfo la definieron como "el lugar donde nuestras familias confluyen, un paraíso en Las Compuertas donde decidimos cultivar y hacer realidad nuestro sueño de tener un vino hecho con viñedos antiguos".