28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Fuera de las canchas: el look "gaucho" de Lautaro Martínez que se robó las miradas

El delantero del Inter de Milán y la Selección argentina posó junto a su esposa, Agustina Gandolfo. Sorprendió con un outfit relajado y sofisticado en el que predominaron los tonos tierra.

Por
Lautaro Martínez se lució con un outfit al estilo campero.

Lautaro Martínez se lució con un outfit al estilo campero.

  • Lautaro Martínez posó junto a su esposa, Agustina Gandolfo, para una publicidad de su marca de vinos.
  • El delantero se robó todas las miradas con un look "gaucho", relajado pero con un toque de sofisticación.
  • Eligió una camisa a cuadros, chaleco y pantalón en tonos beige claro.
  • Las combinó con un sombrero tipo bucket hat y unas botas marrones.

Lautaro Martínez es figura indiscutible del Inter de Milán y de la Selección argentina, donde brilla con sus goles clave, pero también tiene otros proyectos por afuera del fútbol. En esta ocasión, deslumbró al posar junto a su esposa, Agustina Gandolfo, con un look "gaucho" que se robó todas las miradas.

boca visita a estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporacion de ascacibar
Te puede interesar:

Boca visita a Estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporación de Ascacíbar

El delantero y su pareja posaron para una sesión de fotos con el objetivo de publicitar la marca de vinos que lanzaron juntos. El bahiense eligió un outfit relajado y descontracturado, con una paleta donde predominaron los tonos neutros como el tierra y el beige para darle un toque de sofisticación.

Eligió una camisa oversize con un estampado de cuadrillé en blanco roto y beige, con detalles de pliegues y ligeramente arremangada. Por encima, usó un chaleco impermeable y acolchonado de color beige claro y lo combinó con un sombrero estilo bucket hat en la misma gama de colores.

En la parte inferior, lució un pantalón de corte amplio y fluido, también en un tono beige claro similar al de las bombachas de campo. Completó el outfit con botas de caña baja en un tono marrón rojizo oscuro, casi borgoña, con detalles minimalistas y un diseño robusto que contrastó con la ligereza de la ropa.

Look Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abocados al negocio del vino

Lautaro Martínez decidió expandir su presencia más allá del fútbol con un emprendimiento familiar que combina gastronomía y turismo. Junto a su esposa, Agustina Gandolfo, en 2025 lanzaron Cittanina, su propia línea de vinos producidos en Mendoza, con sus dos primeras etiquetas: "Coraje" y "Pasión".

El corazón del proyecto es una finca con viñedos antiguos en Las Compuertas, Luján de Cuyo, donde se desarrollará un centro enoturístico que estará abierto al público para brindar una experiencia integral que destaque el paisaje, la gastronomía y la cultura de la región.

La marca surge de combinar la palabra città (ciudad en italiano) y el nombre de la hija de la pareja, Nina. Martínez y Gandolfo la definieron como "el lugar donde nuestras familias confluyen, un paraíso en Las Compuertas donde decidimos cultivar y hacer realidad nuestro sueño de tener un vino hecho con viñedos antiguos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El último enfrentamiento entre River y Gimnasia fue en noviembre del 2025 y el Lobo se llevó la victoria

Sin cambios entre los titulares, River recibe a Gimnasia en el Monumental

El jugador será operado por una lesión en el tendón de Aquiles.

Es futbolista de Boca y pasará 6 meses sin jugar: grave lesión

¿Todo mal desde Boca?

Guillermo habló sobre el desplante con Tevez: el origen de la pelea entre los ídolos de Boca

Horacio Pagani cuestionó el nuevo rol de Morena Beltrán.

Horacio Pagani, tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

Joseph Blatter, expresidente de FIFA.

Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos

Nsumoh se convertirá en el futbolista africano número 60 en pasar por el fútbol argentino..

Quién es Johnson Nsumoh, el delantero nigeriano que jugará en el fútbol argentino: en qué club

Rating Cero

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Ahora llegó a la gran N roja, una producción cinematográfica de Reino Unido de 2015, se trata de 007: Spectre, un film de acción, aventuras y thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin. 
play

De qué se trata 007: Spectre, la película del espía que desde que llegó a Netflix es tendencia

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

No se metan las mujeres que no juegan al fútbol, fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Horacio Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

últimas noticias

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Hace 10 minutos
Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Hace 18 minutos
play

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Hace 27 minutos
Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

Hace 41 minutos

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

Hace 47 minutos