Crisis en River: qué dijo Stefano Di Carlo tras la sexta derrota consecutiva de Coudet

El presidente estuvo presente en el estadio José Dellagiovanna, después de caer por 1 a 0 ante Tigre y alcanzó una racha negativa histórica. En lo que va del Torneo Clausura, el Millonario no solo no sumó puntos, sino que tampoco metió ningún gol.

River cayó por cuarto partido consecutivo en el Torneo Clausura y profundizó la crisis del equipo. En esa línea, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo confirmó la determinante decisión que tomará durante la semana , justo en medio del determinante duelo por la Copa Sudamericana.

Coudet fue tajante sobre su continuidad tras otra derrota de River: "Si no puedo, me iré a mi casa"

El mandamás del conjunto de Núñez estuvo presente en el estadio José Dellagiovanna donde el conjunto de Eduardo “Chacho” Coudet perdió por 1 a 0 frente a Tigre que estiró una histórica racha negativa en la historia del club y lanzó una corta pero contundente respuesta ante un medio partidario que lo vio bajar desde la tribuna una vez finalizado el choque correspondiente a la cuarta fecha.

“En la semana vamos a hablar” , expresó, aunque no dio más detalles de la mismo, pero sus declaraciones llegarán en medio de una semana que contará con el encuentro de ida por los octavos de final de a Copa Sudamericana en el que el Millo jugará en condición de visitante este miércoles, desde las 21:30 frente a Independiente Santa Fe de Colombia.

Hasta el momento, Di Carlo había mantenido un perfil bajo, pero dando a entender que aún seguía respaldando a Coudet al frente del equipo, además de continuar con el mercado de pases activo para brindarle las mejores alternativas en el equipo, destacándose las llegadas de los campeones del mundo, Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada en este mercado de pases.

Ente este panorama y el presente de River, el Chacho dejó abierta la posibilidad de marcharse si los resultados no aparecen: “Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River, al hincha, al club y a la dirigencia” .

El Millonario no padecía seis derrotas consecutivas en torneos de AFA desde las trece caídas encadenadas entre 1905 y 1906. En equipo de Coudet sufrió la derrota en la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, quedó eliminado de la Copa Argentina en los 16avos de final y desde el inicio del torneo del segundo semestre del año, no solo no consiguió sumar puntos, sino que además tampoco logra convertir goles.

Cómo es el cronograma de River durante el mes de agosto

El próximo partido de River será ante Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en Colombia. El encuentro se disputará el miércoles 12 de agosto desde las 21:30 y será el primero de una serie que tendrá su definición una semana más tarde en el Monumental.

El domingo siguiente, ante su público, jugará ante Argentinos Juniors, desde las 18 en el estadio Monumental en lo que respecta a la quinta fecha del Torneo Clausura. Tres días después será el partido de vuelta del “mata-mata” del torneo sudamericano, también en su casa desde las 21:30 ante los colombianos.

Mientras que el mes de agosto terminará con los cotejos correspondientes por la sexta y séptima fecha del ámbito local, ante Vélez y Banfield, respectivamente.