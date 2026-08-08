Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Tigre Sin rumbo tras la dura caída por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el Millonario ya piensa en su siguiente compromiso. Por Agregar C5N en









El 11 titular de River en Victoria, con la cinta negra en homenaje a Jorge Messi. Ahora, el Millonario piensa en su siguiente encuentro. @LigaAFA

River perdió 1-0 con Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, en el estadio José Dellagiovanna, y volvió a dejar puntos en el camino en un caótico comienzo de semestre, por lo que ahora deberá cambiar el chip y prepararse para su próximo desafío que se juega en pocos días.

El próximo partido de River será ante Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en Colombia. El encuentro se disputará el miércoles 12 de agosto desde las 21:30 y será el primero de una serie que tendrá su definición una semana más tarde en el Monumental.

El equipo de Núñez buscará cambiar el rumbo en el plano internacional, donde mantiene un antecedente positivo frente al conjunto colombiano, ya que se enfrentaron ocho veces en competencias oficiales y Santa Fe nunca pudo derrotarlo: River ganó cuatro encuentros y empató los cuatro restantes.

El último enfrentamiento se produjo en 2021, durante la Copa Libertadores, y terminó con triunfo 2-1 para el Millonario en el Monumental. Aquel encuentro quedó en la historia, marcado por el brote de coronavirus que afectó al plantel de River, que no tuvo suplentes y debió recurrir a Enzo Pérez como arquero.

River inscribió a Thiago Almada para los octavos de final de la Copa Sudamericana River consiguió anotar provisoriamente a Thiago Almada en la lista de buena fe para los octavos de final, por lo que el flamante refuerzo podría disputar la serie ante Independiente Santa Fe si el club completa a tiempo los trámites correspondientes.

La nómina definitiva deberá ser enviada a Conmebol el lunes a las 15, mientras que River podrá realizar hasta cinco modificaciones respecto de la lista presentada para la fase de grupos, por lo que cuatro de sus nueve incorporaciones quedarán afuera de esta instancia. Thiago Almada jugó para la Selección argentina durante el Mundial 2026. Redes sociales Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de ingresar están Francisco Ortega, por la lesión de Marcos Acuña, además de Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi y Rafael Santos Borré, mientras que el cuerpo técnico deberá definir cuáles serán finalmente los cinco futbolistas incluidos en la convocatoria.