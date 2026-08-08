Coudet fue tajante sobre su continuidad tras otra derrota de River: "Si no puedo, me iré a mi casa"

El técnico del equipo de Núñez asumió la responsabilidad por el mal momento del equipo y advirtió que necesita una reacción inmediata para sostener su ciclo.

River perdió 1-0 ante Tigre en Victoria y acumuló su sexta derrota consecutiva entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina, en un arranque que profundizó las dudas sobre el ciclo de Eduardo Coudet. Después del partido, el entrenador fue autocrítico, asumió la responsabilidad y dejó una contundente definición sobre su futuro.

El Chacho reconoció que atraviesa una situación inédita en su carrera y descartó buscar excusas por el presente del equipo. "Me hago responsable, sé que River armó un plantel espectacular, que trajo jugadores de muchísima jerarquía y que en el tiempo le van a dar muchísimas alegrías a River", sostuvo.

También admitió que el proceso de reconstrucción necesita resultados inmediatos por la exigencia que implica dirigir a River. "Los procesos a veces tardan. Acá no hay tiempo. Y bueno, tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Y si no es ya, no vamos a pensar que va a cambiar", afirmó.

El entrenador, además, defendió el trabajo realizado durante el mercado de pases y explicó que varios refuerzos todavía necesitan tiempo para adaptarse al fútbol argentino. Sin embargo, reconoció que la situación actual no permite esperar demasiado y remarcó que el equipo debe salir de la crisis a través de los resultados.

También se refirió directamente a su continuidad y planteó qué ocurrirá si no consigue revertir el rumbo. "Si no podemos revertir esto enseguida, diré 'me fue mal'", expresó, antes de insistir en que no quiere perjudicar a la institución y que asumirá las consecuencias si considera que no puede cumplir con el objetivo.

“SI VEO QUE NO SE EMPIEZAN A DAR LOS RESULTADOS, NO LE VOY A HACER MAL A RIVER”. Chacho Coudet en conferencia de prensa pic.twitter.com/Q00Gm9PTpp

Por último, el DT cerró su conferencia con una frase que sintetizó la presión que atraviesa y su intención de revertir el escenario cuanto antes. "Yo ya la di vuelta una vez, como jugador. Y ahora lo quiero hacer como entrenador. Si no lo puedo hacer, y rápido, les doy un abrazo a cada uno y me iré a mi casa".

La definición llega en un momento crítico, con el entrenador cuestionado por los resultados y un equipo que todavía no convirtió en el Torneo Clausura. Tras la caída ante Rosario Central, ni Coudet ni los futbolistas habían hablado públicamente, algo que sí ocurrió este sábado en Victoria.

River tendrá ahora un desafío inmediato por la Copa Sudamericana: el próximo miércoles visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final. Luego recibirá a Argentinos Juniors por el campeonato local y disputará la revancha internacional en el Monumental.