Mientras negocia para llegar a River, se filtró el día que Thiago Almada confesó su preferencia por Boca El campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 está cerca de convertirse en el noveno refuerzo del equipo de Eduardo Coudet. Sin embargo, hace unos años había dicho que elegía al Xeneize por encima del Millonario. Por Agregar C5N en









Thiago Almada había confesado que su ídolo es Juan Román Riquelme y que antes que River, prefería jugar en Boca.

A la espera de la confirmación por parte del club, Thiago Almada se convertirá en el noveno refuerzo de River y tras sacudir el mercado de pases, se volvió viral una vieja confesión sobre su preferencia con Boca. ¿Lo condicionará a la hora de vestir la camiseta del Millonario?

Según aseguraran desde España y fue avalada por los periodistas argentinos, el hasta ahora jugador de Atlético de Madrid logró un acuerdo de palabra con el Millonario por el 100% del pase, pero después del Mundial 2022, el ex – Vélez fue entrevistado y, en ese entonces en medio de los rumores de una posible llegada a Boca, le consultaron a cuál de los dos clubes grandes del fútbol argentino prefería.

“Hay una pregunta clásica y típica del fútbol argentino, si tenes que elegir entre Boca y River, ¿elegis a alguno?”, le consultaron desde SportCenter en ESPN y el reciente campeón del mundo en ese momento no dudó en responder: “Siempre dije que mi prioridad siempre va a ser Vélez, pero tengo familiares hincas de Boca y mi ídolo siempre fue Riquelme, creo que elegiría a Boca”.

"¿ENTRE BOCA Y RIVER? ELEGIRÍA A BOCA"



Thiago Almada afirmó que, si no regresa a Vélez, le gustaría jugar en el Xeneize



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/TwOwkpf74m — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2023 Sin embargo, ahora, en la operación más grande de la historia del fútbol argentino el mediocampista arribará a Núñez con un contrato por los próximos tres años y medio. Además, habrá una cláusula de recompra para el Colchonero de 40 millones de euros y estará vigente durante 18 meses.

Al mismo tiempo, podría ser incluido provisoriamente como uno de los cinco cambios en la lista de la Copa Sudamericana, de cara a los octavos de final de Independiente Santa Fe.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 River perdió 1-0 con Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que no pudo obtener su primer triunfo en el segundo semestre del año y profundizó su racha negativa. Ahora, se preparará para su siguiente partido. El próximo encuentro de River será contra Tigre, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. El cruce se jugará el sábado desde las 17 en el Don José Dellagiovanna y el Millonario buscará conseguir su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, que representaría el primero como visitante. Por lo pronto, acumula una victoria y dos derrotas, mientras que el Matador lleva un triunfo y una caída.