Naturaleza y mucho espacio al aire libre: así es la casa que tiene Florencia Peña en Salta

- Cómo es la propiedad de Florencia Peña en Salta.
- Los detalles de la construcción y la decoración.
- El entorno natural que rodea la residencia.
- Los espacios al aire libre que tiene la casa.
Naturaleza y mucho espacio al aire libre: la figura del espectáculo eligió un entorno alejado del ritmo de Buenos Aires para construir un refugio familiar. La propiedad se destaca por sus espacios amplios, la presencia de materiales naturales y una decoración con elementos inspirados en la filosofía oriental. así es la casa que tiene Florencia Peña en Salta
La actriz tiene una propiedad en la capital salteña junto a Ramiro Ponce de León y su familia. La vivienda fue pensada como un espacio de descanso, rodeado por el paisaje natural de la provincia y con una fuerte conexión entre los sectores interiores y exteriores.
Lejos del movimiento de la ciudad, la vivienda combina una arquitectura funcional con detalles rústicos y una estética que prioriza la tranquilidad. La piedra y la madera son algunos de los materiales que predominan en la construcción y aportan una sensación cálida a los distintos espacios. Los ambientes interiores son amplios y cuentan con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y, al mismo tiempo, mantienen presente el paisaje que rodea la propiedad.
Cómo es la casa de Florencia Peña en Salta
Uno de los principales atractivos de la casa de Florencia Peña es el entorno. La propiedad está rodeada de vegetación y ofrece una vista privilegiada hacia las sierras salteñas. La distribución del chalet fue pensado para aprovechar al máximo el paisaje. Los espacios abiertos y las grandes superficies vidriadas generan una continuidad visual entre el interior y el exterior. El jardín también tiene un papel central dentro de la propiedad. La arboleda se integra con los distintos sectores de la casa y crea un ambiente de tranquilidad, ideal para disfrutar del aire libre.
La decoración mantiene la misma línea natural que caracteriza a la arquitectura. Los muebles artesanales, los colores neutros y la utilización de madera y piedra aportan una estética sencilla y cálida. Además, la vivienda incorpora diferentes objetos vinculados con la filosofía oriental. Entre ellos se destacan estatuas y elementos decorativos que refuerzan el estilo zen elegido para algunos sectores.
La combinación de estos detalles con las dependencias amplias permite crear una atmósfera destinada al descanso y a la contemplación del paisaje. Uno de los rincones más destacados de la propiedad es la galería exterior. El sector cuenta con sillones y mesas de madera que permiten aprovechar el entorno y compartir momentos en familia o con amigos. Desde allí se puede observar el jardín y parte del paisaje serrano. La ubicación de la galería también permite que el exterior se convierta en una extensión de los ambientes interiores. Los grandes ventanales potencian esta conexión y hacen que la naturaleza tenga una presencia constante dentro de la casa.
La zona de la pileta es otro de los puntos centrales de la propiedad. El sector cuenta con un amplio espacio para descansar y tomar sol, rodeado por el verde del jardín. Uno de los detalles que más llama la atención es una gran estatua de Buda ubicada junto a la pileta, en sintonía con el estilo oriental que aparece en distintos rincones de la residencia. La combinación de la pileta, el jardín y las vistas hacia las sierras convierte a este sector en uno de los lugares ideales para disfrutar del aire libre.