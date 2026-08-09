Naturaleza y mucho espacio al aire libre: así es la casa que tiene Florencia Peña en Salta La propiedad de la actriz se destaca por su entorno natural, los materiales elegidos para su construcción y los espacios pensados para disfrutar del aire libre. Agregar C5N en









La propiedad de Florencia Peña en Salta sorprende por su conexión con la naturaleza, su estilo de decoración y los amplios espacios que forman parte de este particular refugio.

Cómo es la propiedad de Florencia Peña en Salta.

Los detalles de la construcción y la decoración.

El entorno natural que rodea la residencia.

Los espacios al aire libre que tiene la casa. Naturaleza y mucho espacio al aire libre: la figura del espectáculo eligió un entorno alejado del ritmo de Buenos Aires para construir un refugio familiar. La propiedad se destaca por sus espacios amplios, la presencia de materiales naturales y una decoración con elementos inspirados en la filosofía oriental. así es la casa que tiene Florencia Peña en Salta

La actriz tiene una propiedad en la capital salteña junto a Ramiro Ponce de León y su familia. La vivienda fue pensada como un espacio de descanso, rodeado por el paisaje natural de la provincia y con una fuerte conexión entre los sectores interiores y exteriores.

Lejos del movimiento de la ciudad, la vivienda combina una arquitectura funcional con detalles rústicos y una estética que prioriza la tranquilidad. La piedra y la madera son algunos de los materiales que predominan en la construcción y aportan una sensación cálida a los distintos espacios. Los ambientes interiores son amplios y cuentan con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y, al mismo tiempo, mantienen presente el paisaje que rodea la propiedad.

Cómo es la casa de Florencia Peña en Salta Uno de los principales atractivos de la casa de Florencia Peña es el entorno. La propiedad está rodeada de vegetación y ofrece una vista privilegiada hacia las sierras salteñas. La distribución del chalet fue pensado para aprovechar al máximo el paisaje. Los espacios abiertos y las grandes superficies vidriadas generan una continuidad visual entre el interior y el exterior. El jardín también tiene un papel central dentro de la propiedad. La arboleda se integra con los distintos sectores de la casa y crea un ambiente de tranquilidad, ideal para disfrutar del aire libre.

La decoración mantiene la misma línea natural que caracteriza a la arquitectura. Los muebles artesanales, los colores neutros y la utilización de madera y piedra aportan una estética sencilla y cálida. Además, la vivienda incorpora diferentes objetos vinculados con la filosofía oriental. Entre ellos se destacan estatuas y elementos decorativos que refuerzan el estilo zen elegido para algunos sectores.