Cuánto cuesta el bolso Dior que tiene Rosalía y sorprendió en Milán En los últimos años, la cantante se consolidó como una de las figuras con mayor influencia en la industria de la moda. En este caso, lució un exclusivo accesorio inspirado en una reconocida obra literaria y su precio sorprendió a sus seguidores. Agregar C5N en









La cartera Dior que eligió Rosalía es su referencia a Las amistades peligrosas, una obra publicada en el siglo XVIII.

Rosalía lució un Dior Book Tote durante su paso por Milán.

El modelo pertenece a una colección inspirada en Las amistades peligrosas.

El diseño se destaca por sus bordados y tonos rosa pastel.

El Dior Book Tote es uno de los accesorios más reconocidos de la casa francesa. Rosalía es una de las artistas que más influencia tiene tanto en la música como en la moda: cada una de sus apariciones públicas genera repercusión y sus elecciones de vestuario suelen convertirse rápidamente en tendencia. Durante una reciente aparición, la cantante española volvió a llamar la atención con un sofisticado accesorio. Se trata de un modelo que combina diseño, detalles artesanales y una particular inspiración literaria. Cuánto cuesta el bolso Dior que tiene y sorprendió en Milán.

El accesorio elegido por Rosalía es un Dior Book Tote, uno de los modelos más reconocidos de la firma francesa. La pieza se caracteriza por su formato amplio y su diseño artesanal, que permite llevarla tanto en la mano como sobre el hombro. El bolso pertenece a una colección inspirada en Las amistades peligrosas, la célebre novela epistolar escrita por Pierre Choderlos de Laclos. La propuesta incorpora una estética delicada, con tonos rosa pastel y elaborados bordados que le dan un aspecto distintivo.

El diseño forma parte de las diferentes reinterpretaciones que la empresa parisina realizó de su tradicional Book Tote, un modelo que se convirtió en uno de los accesorios insignia de la marca.

Qué costo alcanza el bolso Dior que lució Rosalía El bolso Dior que lució Rosalía en Milán cuesta alrededor de 3.000 euros, de acuerdo con el valor informado para este modelo de la firma francesa. El precio puede presentar variaciones dependiendo del mercado, los impuestos y el país en el que se comercialice. Al tratarse de una ítem de lujo con un importante trabajo artesanal, su valor también está relacionado con los materiales y las técnicas utilizadas en su elaboración. El Dior Book Tote se encuentra entre los accesorios más reconocibles de la maison y cuenta con diferentes versiones, colores, estampados y tamaños.

Una de las particularidades de la cartera que eligió Rosalía es su referencia a Las amistades peligrosas, una obra publicada en el siglo XVIII que se convirtió en un clásico de la literatura francesa. La colección toma elementos de la primera edición de la novela y los lleva al universo de la moda mediante bordados y detalles decorativos. En el modelo utilizado por la cantante predominan los tonos suaves, que aportan una estética romántica y sofisticada.