Estuvo en la guerra de Vietnam, luego se dedicó a la actuación y estuvo en una de las mejores series de la historia Conocido por su trabajo en cine y televisión, murió a los 80 años. Su trayectoria estuvo marcada por diferentes etapas antes de alcanzar reconocimiento internacional. Agregar C5N en









Vincent Pastore murió a los 80 años y dejó una extensa trayectoria artística.

Una estrella estadounidense murió a los 80 años y dejó una extensa trayectoria artística.

El intérprete desarrolló gran parte de su carrera entre el cine y la televisión.

Su recorrido profesional incluyó títulos reconocidos de la pantalla estadounidense.

El artista se convirtió en una figura destacada dentro del género de crimen y drama.

Su trayectoria estuvo vinculada a algunas de las ficciones más recordadas de las últimas décadas. Estuvo en la guerra de Vietnam, luego se dedicó a la actuación y estuvo en una de las mejores series de la historia: reconocido por interpretar a Big Pussy en The Sopranos*, murió a los 80 años. Antes de alcanzar la fama, tuvo una vida marcada por el servicio militar y una inesperada llegada al mundo de la actuación.

El mundo del espectáculo atraviesa horas de tristeza por la muerte de una estrella estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en The Sopranos, una de las producciones más premiadas y aclamadas de la televisión. El referente de la actuación dejó una extensa trayectoria que comenzó mucho antes de convertirse en uno de los rostros más recordados de la producción creada por David Chase. Su historia también estuvo marcada por una experiencia completamente diferente: su paso por la Guerra de Vietnam.

La figura de la pantalla fue encontrada sin vida el 1 de agosto en su vivienda del Bronx, Nueva York, según la información difundida tras su fallecimiento. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos habían alertado que no tenían noticias de él desde hacía varios días mientras que las circunstancias de su muerte se encontraban bajo investigación. El intérprete dejó como legado una carrera que comenzó en el cine durante los años 90 y alcanzó su mayor reconocimiento internacional con The Sopranos.

Cuál es la increíble historia del actor Vincent Pastore Vincent Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx, Nueva York. Antes de dedicarse profesionalmente a la actuación, sirvió en el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Luego de esa etapa decidió formarse en el mundo artístico y estudió Arte Dramático en la Universidad Pace. Esa preparación marcó el comienzo de una carrera que posteriormente lo llevaría a participar en importantes producciones cinematográficas y televisivas.

Durante la década de 1990 comenzó a ganar notoriedad con participaciones en películas como Goodfellas, Carlito’s Way y Men of Respect. También formó parte de The Jerky Boys: The Movie y de la película para televisión Gotti, estrenada en 1996. El gran salto en la carrera de Vincent Pastore llegó en 1999, cuando se incorporó al elenco de The Sopranos. En la serie interpretó a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, uno de los hombres cercanos a Tony Soprano, el personaje principal interpretado por James Gandolfini. Su rol tuvo una historia especialmente importante dentro de la trama. Big Pussy era uno de los integrantes más cercanos al círculo de Tony, pero posteriormente comenzó a colaborar como informante del FBI. La evolución de su papel telvisivo dio lugar a algunos de los momentos más recordados del programa y convirtió a Pastore en uno de los intérpretes más reconocibles del guion.