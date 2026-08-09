Último adiós a Jorge Messi, en vivo: Lionel Messi despidió a su padre en una íntima ceremonia junto a su familia y su círculo más íntimo

Lionel Messi y su familia se encuentran reunidos en Kentucky Club de Campo
Después del sepelio, Lionel Messi y su familia se dirigió al barrio privado Kentucky Club de Campo para compartir el duelo de manera intima.
Minuto a minuto
El futbolista arribó este sábado a la ciudad santafesina tras viajar de urgencia desde Estados Unidos. Jorge Messi murió a los 68 años y sus restos son velados en un cementerio de Pérez, donde este domingo será enterrado.
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Lionel Messi llegó este sábado a Rosario luego de viajar de urgencia desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista del Inter Miami aterrizó en el aeropuerto de la ciudad y desde allí se trasladó directamente hacia el cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez.
La despedida se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y con acceso restringido para familiares y personas autorizadas. Jorge Messi fue velado en el predio y el entierro concluyó cerca del mediodía del domingo. En las inmediaciones del cementerio, varias personas aguardaron la llegada del capitán de la Selección argentina.
Jorge Messi falleció este sábado a las 2 de la madrugada, a los 68 años, en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado luego de que se agravara una enfermedad que atravesaba. Durante las primeras horas de la jornada, sus familiares se retiraron del establecimiento y se dirigieron al cementerio para preparar la ceremonia de despedida.
La muerte del padre de Lionel Messi generó numerosas muestras de pesar en el mundo del fútbol. Newell's colocó a media asta la bandera de su predio de Bella Vista y Rosario Central publicó un mensaje de condolencias. También expresaron su pesar la Selección Argentina, Barcelona, Real Madrid, Inter Miami y París Saint-Germain.
El homenaje también se hizo presente en las canchas argentinas. En los partidos disputados durante la jornada se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi y los futbolistas utilizaron una cinta negra en señal de luto.
Además, Lionel Messi recibió cientos de mensajes de acompañamiento de futbolistas, exjugadores, artistas y distintas personalidades de la Argentina y del exterior, quienes expresaron públicamente sus condolencias y acompañaron a la familia en este momento.