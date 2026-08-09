Último adiós a Jorge Messi, en vivo: Lionel Messi despidió a su padre en una íntima ceremonia junto a su familia y su círculo más íntimo

Javkin despidió a Jorge Messi y destacó su vínculo con Rosario: “Fue un gran rosarino”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó este domingo a Jorge Messi tras su muerte y resaltó especialmente el vínculo que el padre de Lionel Messi mantuvo con la ciudad a lo largo de los años. En diálogo con Radio Mitre, lo definió como “un gran rosarino” y valoró que, pese a la exposición que rodeó a su familia, siempre buscó preservar sus raíces y mantener una vida alejada de los flashes.

Javkin también se refirió a la decisión de la familia Messi de atravesar el duelo en absoluta intimidad y pidió respetar esa determinación. Destacó además que los Messi nunca se desvincularon de Rosario, donde continuaron visitando la ciudad y realizando inversiones incluso durante los momentos más difíciles. “Lo han hecho todo bien”, sostuvo el intendente, quien consideró que Jorge dejó como legado el cuidado de su familia y el fuerte vínculo con sus orígenes.