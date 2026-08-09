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Último adiós a Jorge Messi, en vivo: Lionel Messi despidió a su padre en una íntima ceremonia junto a su familia y su círculo más íntimo

El futbolista arribó este sábado a la ciudad santafesina tras viajar de urgencia desde Estados Unidos. Jorge Messi murió a los 68 años y sus restos son velados en un cementerio de Pérez, donde este domingo será enterrado.

- 9 de agosto 2026 - 08:36
Último adiós a Jorge Messi

Último adiós a Jorge Messi, en vivo: todos los detalles del velorio y el entierro del padre de Lionel Messi

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Lionel Messi llegó este sábado a Rosario luego de viajar de urgencia desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista del Inter Miami aterrizó en el aeropuerto de la ciudad y desde allí se trasladó directamente hacia el cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez.

La despedida se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y con acceso restringido para familiares y personas autorizadas. Jorge Messi fue velado en el predio y el entierro concluyó cerca del mediodía del domingo. En las inmediaciones del cementerio, varias personas aguardaron la llegada del capitán de la Selección argentina.

Jorge Messi falleció este sábado a las 2 de la madrugada, a los 68 años, en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado luego de que se agravara una enfermedad que atravesaba. Durante las primeras horas de la jornada, sus familiares se retiraron del establecimiento y se dirigieron al cementerio para preparar la ceremonia de despedida.

La muerte del padre de Lionel Messi generó numerosas muestras de pesar en el mundo del fútbol. Newell's colocó a media asta la bandera de su predio de Bella Vista y Rosario Central publicó un mensaje de condolencias. También expresaron su pesar la Selección Argentina, Barcelona, Real Madrid, Inter Miami y París Saint-Germain.

El homenaje también se hizo presente en las canchas argentinas. En los partidos disputados durante la jornada se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi y los futbolistas utilizaron una cinta negra en señal de luto.

Además, Lionel Messi recibió cientos de mensajes de acompañamiento de futbolistas, exjugadores, artistas y distintas personalidades de la Argentina y del exterior, quienes expresaron públicamente sus condolencias y acompañaron a la familia en este momento.

Lionel Messi y su familia se encuentran reunidos en Kentucky Club de Campo

Después del sepelio, Lionel Messi y su familia se dirigió al barrio privado Kentucky Club de Campo para compartir el duelo de manera intima.

Terminó el sepelio de Jorge Messi

Pasado el mediodía del domingo terminó el sepelio de Jorge Messi que se realizó de manera intima y con total hermetismo por decisión de la familia de Lionel Messi.

Prohíben el vuelo de drones en el cementerio El Prado

Desde la seguridad privada del cementerio El Prado prohibieron a la prensa y realizadores audiovisuales independientes el sobre el espacio que pertenece al predio para preservar la intimidad de la familia de Lionel Messi.

Javkin despidió a Jorge Messi y destacó su vínculo con Rosario: “Fue un gran rosarino”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó este domingo a Jorge Messi tras su muerte y resaltó especialmente el vínculo que el padre de Lionel Messi mantuvo con la ciudad a lo largo de los años. En diálogo con Radio Mitre, lo definió como “un gran rosarino” y valoró que, pese a la exposición que rodeó a su familia, siempre buscó preservar sus raíces y mantener una vida alejada de los flashes.

Javkin también se refirió a la decisión de la familia Messi de atravesar el duelo en absoluta intimidad y pidió respetar esa determinación. Destacó además que los Messi nunca se desvincularon de Rosario, donde continuaron visitando la ciudad y realizando inversiones incluso durante los momentos más difíciles. “Lo han hecho todo bien”, sostuvo el intendente, quien consideró que Jorge dejó como legado el cuidado de su familia y el fuerte vínculo con sus orígenes.

Dónde se lleva a cabo el entierro y hasta qué hora duraría la ceremonia

El entierro de Jorge Messi se realiza en el cementerio El Prado, ubicado sobre la ruta 33 en la localidad santafesina de Pérez, a poco más de 6 kilómetros de Rosario. El velorio comenzó por la noche del sábado y, según trascendió, el entierro culminará cerca del mediodía.

Preparan el avión de Lionel Messi para el regreso a Miami

Por la mañana del domingo, personal aeronáutico se encontraba trabajando en el avión personal de Lionel Messi para ponerlo en condiciones para un eventual regreso a Miami. Aún no se confirmó día y horario en el que el 10 argentino regresará a Estados Unidos para reincorporarse a su club.

Fuerte custodia policial en el cementerio El Prado

En el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, a pocos kilómetros de Rosario, se montó este domingo un fuerte operativo de seguridad en el marco del último adiós a Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El lugar permanece bajo estricta custodia policial mientras la familia prepara la ceremonia de despedida.

Todos los accesos al cementerio se encuentran cerrados y el ingreso está restringido exclusivamente a las personas autorizadas por la familia Messi. El operativo busca preservar la intimidad del encuentro y mantener el máximo hermetismo alrededor del entierro.

El emotivo mensaje de Luis Suárez en apoyo a Messi

El delantero uruguayo, compañero de Messi en el Inter de Miami y Barcelona, escribió un sentido mensaje en apoyo al 10 argentino tras la muerte de su padre.

El emotivo homenaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi y su familia

El mediocampista marco el primer gol de la derrota del Inter de Miami ante Monterrey y en su festejo se sacó la camiseta para mostrar que debajo llevaba otra con el número 10 de Lionel Messi.

Los detalles de la despedida de Jorge Messi

Los emotivos carteles de la gente en apoyo a Lionel Messi y su familia

Desde la tarde del sábado, cientos de fanáticos se fueron acercando a los ingresos del cementerio El Prado para colocar carteles y banderas en apoyo a Lionel Messi y su familia en el duro momento que les toca atravesar. "Lionel Messi, te amamos siempre", dice uno de los carteles colocados en la reja de acceso al lugar.

Leandro Paredes confirmó que varios jugadores de la Selección viajarán a Rosario para acompañar a Lionel Messi

Tras el partido entre Boca y Vélez , el mediocampista Xeneize confirmó que viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi en el duro momento que está atravesando. La misma decisión tomarán distintos jugadores de la Selección argentina.

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