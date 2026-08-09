Para hacer de Susana Giménez: así fue la impresionante transformación de Leticia Brédice La actriz compartió imágenes de su caracterización y recibió elogios de colegas del espectáculo por el trabajo realizado para la nueva producción de Netflix. Agregar C5N en









Leticia Brédice sorprendió con su caracterización para interpretar a Susana Giménez en la nueva serie de Netflix.

Leticia Brédice interpretará a Susana Giménez en los años 90 en la serie Moria.

La actriz compartió en redes sociales una imagen donde mostró parte de su caracterización como la conductora.

Brédice expresó su emoción y agradecimiento por haber recibido el desafío de interpretar a Giménez.

Su transformación recibió elogios de distintas figuras del espectáculo argentino. Para hacer de Susana Giménez: la actriz sorprendió con su caracterización de la diva durante los años 90 para la serie Moria, la producción de Netflix sobre la vida de Moria Casán. Así fue la impresionante transformación de Leticia Brédice

Brédice sorprendió al mostrar cómo será su metamorfosis para interpretar a la figura televisiva en los años 90. La protagonista forma parte de la nueva propuesta de la N roja que reconstruye distintas etapas de la vida de la One y que llegará a la plataforma el próximo 14 de agosto.

Moria es una producción argentina que recorre diferentes momentos de su trayectoria artística y personal. El guion fue creado y dirigido por Javier Van de Couter y producido por About Entertainment. Una de las particularidades de la ficción es que tres actrices interpretan a la protagonista en distintas etapas de su vida: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. La historia aborda los comienzos de la artista en el teatro de revistas, su llegada a la televisión y su consolidación como una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina.

Así fue la transformación de Leticia Brédice para interpretar a Susana Giménez A través de sus redes sociales, Leticia Brédice compartió una imagen en la que aparece caracterizada como la reconocida conductora. El cambio de imagen rápidamente llamó la atención y generó elogios entre distintas figuras del espectáculo argentino.

La actriz será la encargada de ponerse en la piel de Susana Giménez durante una etapa particularmente importante de su trayectoria. La producción recreará a la diva durante la década del 90 y los primeros años de los 2000, período en el que ya era una de las figuras más populares de la televisión argentina.