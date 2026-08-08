A qué hora juega Tigre vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario necesita ganar para cortar las cinco derrotas seguidas, mientras que el Matador acumula un invicto en los últimos tres encuentros. El partido se jugará en el estadio José Dellagiovanna. Por Agregar C5N en









River vuelve a jugar en el torneo local.

Por la cuarta fecha del torneo Clausura, River visita a Tigre en Victoria con la intención de cortar la peor racha de la historia, mientras que el Matador está en un buen momento. Viene de tres encuentros sin perder y quiere mantenerlo en el estadio José Dellagiovanna desde las 17.

El equipo de Eduardo Coudet comenzó el segundo semestre de la peor manera, con escándalos con los jugadores y con una serie de derrotas. El Monumental expresó su enojo en el partido frente a Rosario Central y, si bien el objetivo está puesto en la Copa Sudamericana, ya que juegan entre semana, buscan remontar en el torneo local.

Para este partido, Marcos Acuña es baja por lesión, al igual que Mauro Arambarri, pero Ángel Correa ya está recuperado. Francisco Ortega, también podría ser de la partida. La defensa estaría con Gonzalo Montel, Lucas Martinez Quarta y Nicolás Otamendi. Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas, en la delantera.

Mientras que Tigre viene de buenos momentos. Le arruinó la fiesta a Racing en el Cilindro de Avellaneda con un 3 a 1 que puso a los hinchas rivales a cantar contra la dirigencia. Previamente había eliminado a Nacional de Uruguay por la Sudamericana.

La última vez que se enfrentaron, Tigre ganó por 4 a 1 con goles de Tiago Serrago, David Romero y dos goles de Ignacio Russo.