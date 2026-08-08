8 de agosto de 2026 Inicio
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Murió Jorge Messi: el emotivo minuto de silencio en el partido entre Tigre y River en Victoria

En la previa del trascendental encuentro entre el Matador y el Millonario, se realizó un homenaje por el fallecimiento del padre del astro argentino: respeto, silencio y un aplauso cerrado.

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El capitán de River

El capitán de River, Nicolás Otamendi, con la cinta negra por la muerte de Jorge Messi.

El fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido este sábado a los 68 años, provocó un profundo dolor en el ámbito deportivo y ha teñido de luto la cuarta fecha del Torneo Clausura. En el estadio de Victoria, en la previa del duelo entre Tigre y River, se realizó un emotivo minuto de silencio en homenaje a la memoria del padre del astro argentino, Lionel Messi.

Jorge Messi tenía 68 años.
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Murió Jorge, el padre de Lionel Messi

En el campo de juego, los jugadores del Matador y el Millonario se alinearon en el círculo central para cumplir con el minuto de silencio que la AFA dispuso para todos los partidos de la jornada. El respeto en las tribunas fue total, reflejando el impacto de la pérdida de una figura que fue fundamental en la carrera de Leo. Ambos equipos también llevaron un brazalete negro como lo dispuso la casa madre del fútbol argentino tras la triste noticia.

Este clima de homenaje se trasladó también a otras canchas del fútbol argentino donde la emoción fue protagonista. A primera hora en el Bajo Flores, durante la previa del enfrentamiento entre Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata, ambos planteles dedicaron un momento especial a su memoria. De igual manera, en Tucumán, el estadio José Fierro fue testigo de un conmovedor minuto de silencio antes del inicio del partido entre Atlético y Sarmiento de Junín, acompañado por toda la parcialidad local en una muestra de afecto unánime.

Las instituciones oficiales también manifestaron su pesar ante la noticia. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, emitió un comunicado destacando el papel fundamental de Jorge en la historia del fútbol mundial y agradeciéndole por haber criado a una persona "humilde, respetuosa y profundamente comprometida". Por su parte, la cuenta oficial de la Selección Argentina envió un sentido abrazo a la familia Messi a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen del capitán con la cinta de líder y el número diez en su espalda.

Un homenaje que cruzó fronteras: Barcelona y su minuto de silencio

El impacto de la partida de Jorge Messi cruzó las fronteras y llegó hasta Barcelona, el club que marcó el inicio de la leyenda de su hijo. En Italia, antes de un partido contra el Nottingham Forest por la Friuli Venezia Giulia Cup, el equipo catalán salió al campo con un brazalete negro en señal de respeto.

Al igual que en las canchas argentinas, los jugadores se reunieron en el centro del campo para guardar un minuto de silencio mientras una imagen de Jorge Messi se proyectaba en la pantalla gigante, cerrando así un círculo de homenajes globales para un hombre cuyo legado permanecerá en el corazón de su familia y la historia del fútbol.

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