Murió Jorge Messi: el emotivo minuto de silencio en el partido entre Tigre y River en Victoria En la previa del trascendental encuentro entre el Matador y el Millonario, se realizó un homenaje por el fallecimiento del padre del astro argentino: respeto, silencio y un aplauso cerrado. Por Agregar C5N en









El capitán de River, Nicolás Otamendi, con la cinta negra por la muerte de Jorge Messi.

El fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido este sábado a los 68 años, provocó un profundo dolor en el ámbito deportivo y ha teñido de luto la cuarta fecha del Torneo Clausura. En el estadio de Victoria, en la previa del duelo entre Tigre y River, se realizó un emotivo minuto de silencio en homenaje a la memoria del padre del astro argentino, Lionel Messi.

En el campo de juego, los jugadores del Matador y el Millonario se alinearon en el círculo central para cumplir con el minuto de silencio que la AFA dispuso para todos los partidos de la jornada. El respeto en las tribunas fue total, reflejando el impacto de la pérdida de una figura que fue fundamental en la carrera de Leo. Ambos equipos también llevaron un brazalete negro como lo dispuso la casa madre del fútbol argentino tras la triste noticia.

MINUTO DE SILENCIO POR JORGE MESSI



Tigre y River dedicaron sus condolencia a la familia Messi mediante un minuto de silencio.



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Las instituciones oficiales también manifestaron su pesar ante la noticia. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, emitió un comunicado destacando el papel fundamental de Jorge en la historia del fútbol mundial y agradeciéndole por haber criado a una persona "humilde, respetuosa y profundamente comprometida". Por su parte, la cuenta oficial de la Selección Argentina envió un sentido abrazo a la familia Messi a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen del capitán con la cinta de líder y el número diez en su espalda.

Previo al inicio del encuentro entre @ATOficial y @CASarmientoOf se realizó un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi.pic.twitter.com/zHzH1u21nN — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 8, 2026 Un homenaje que cruzó fronteras: Barcelona y su minuto de silencio El impacto de la partida de Jorge Messi cruzó las fronteras y llegó hasta Barcelona, el club que marcó el inicio de la leyenda de su hijo. En Italia, antes de un partido contra el Nottingham Forest por la Friuli Venezia Giulia Cup, el equipo catalán salió al campo con un brazalete negro en señal de respeto.