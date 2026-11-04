4 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras el Superclásico, Stéfano Di Carlo pidió que Nicolás Ramírez no dirija más a River

En línea con los jugadores y Leonardo Ponzio, el presidente del Millonario se quejó del árbitro del encuentro frente al Xeneize en la Bombonera. “Fue decididamente a complicar el partido”, consideró.

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River perdió por 1 a 0 ante Boca en medio de un polémico arbritaje de Nicolás Ramírez.

River perdió por 1 a 0 ante Boca en medio de un polémico arbritaje de Nicolás Ramírez.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo confirmó que el conjunto Millonario pidió formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que el árbitro, Nicolás Ramírez, no los vuelva a dirigir, tras el polémico arbitraje en el Superclásico disputado durante el fin de semana ante Boca.

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“Hemos pedido, en concreto y por nota, que Ramírez no nos dirija más. No es solo este partido, son los Superclásicos del '24, '25 y '26”, señaló el presidente del Millonario en diálogo exclusivo con ESPN, en línea a la postura de los jugadores y entrenador, Leonardo Ponzio, post partido disputado en La Bombonera, correspondiente a la 15° fecha del Torneo Clausura.

En esa línea, sobre la derrota por 1 a 0, Di Carlos se quejó de la actuación del juez y lo calificó de “desastroso”. “Al margen que Ramírez es un mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido, con factores adicionales que siempre están en la dinámica arbitral que diseña AFA. Nada que no sepamos”, agregó.

Al mismo tiempo planteó que el problema excede a conjunto de Núñez, sino que también va a otros clubes: “Hay que salir de River y empezar a hablar de un problema sistémico. En todas las canchas se cuestiona a la gestión de la AFA”.

De igual modo, hizo un análisis concreto de lo que fue el partido del conjunto riverplantense e hizo una autocrítica aceptando que “River no pateó al arco” y que “eso es inapelable, no nos representa, pero también sabemos cómo te desmoraliza cuando vos sentís la injusticia”.

En líneas generales, Ramírez dirigió al Millonario en 22 oportunidades y con buen saldo: ganó 11, empató 3 y perdió 8; le echó seis jugadores y seis a sus rivales; mientras que le sancionó seis penales a favor y tres en contra. Frente a Boca va dos victorias y dos derrotas, aunque las últimas dos de manera consecutiva y con fallos cuestionados.

Stéfano Di Carlo respaldó a Leonardo Ponzio hasta fin de año y ¿le bajó el pulgar a Ramón Díaz?

En otro tramo de la entrevista, el presidente de River, Stefano Di Carlo, habló sobre el futuro del cargo en el banco de suplentes que hoy ocupa Leonardo Ponzio, quien está de manera interina tras la salida de Eduardo “Chacho” Coudet.

En ese contexto, el presidente del Millonario confirmó que “hasta fin de año” seguirá estando el santafecino, y posteriormente “ahí analizaremos si es él o si es otro” y defendió la decisión de la dirigencia de darle el puesto de técnico al exjugador: “Él tenía la vocación de hacer esto y nosotros vemos que tiene aptitud, calidad humana y conocimiento de lo que es River, porque él estuvo en el peor y en el mejor momento de la historia del club. Tiene un plantel súpercompetitivo y hablamos con él de que esto es una transición”.

Hablando puntualmente en los rumores que surgieron sobre el posible cuarto ciclo de Ramón Díaz en el conjunto riverplatense, el presidente evitó tocar el tema y explicó que ahora están enfocados “en terminar este torneo”. “Leo es lo mejor para este momento de River. Después haremos un balance a fin de año. Quien esté a comienzo del año que viene, tendrá tiempo para imponer su impronta”, señaló.

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