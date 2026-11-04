El romántico mensaje de Tamara Báez a su pareja: el dardo para L-Gante

Tras dejar atrás un agitado quiebre sentimental con L-Gante , Tamara Báez encontró la serenidad afectiva que anhelaba en los brazos de Thiago Martínez . Luego de superar un fugaz impasse en la relación, la creadora de contenidos afianzó su proyecto personal y tomó una trascendental determinación: expandir el hogar. En pleno proceso de gestación de su segundo hijo, la mamá de Jamaica recurrió a sus redes para retratar un pasaje emotivo que experimentó en la clínica junto a su enamorado.

A través de sus historias, Tamara captó la atenta mirada de su novio mientras observaba la pantalla durante una revisión médica de control. El joven no quitó la vista de las imágenes del bebé en camino, dejando al descubierto su total fascinación con el proceso. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el filoso enunciado con el que la expareja del referente de la cumbia acompañó el fragmento audiovisual, donde escribió: “Millonaria porque todas mis ecografías se ven así. Estoy con un hombre que definitivamente quería ser papá” .

La manifestación pública de la mediática continuó con cariñosas palabras destinadas a valorar el acompañamiento permanente de su compañero en esta instancia. La joven remarcó la armonía que predomina en su rutina y la tranquilidad que le brinda esta nueva convivencia. Para cerrar el posteo con un profundo agradecimiento por la dedicación recibida en el hogar, la influencer sumó: “Te amo, mi amor. Gracias por cuidarnos y amarnos tanto. Todo se siente bien en familia”.

La devolución del futuro padre no se hizo esperar en la red social y ratificó la inmensa felicidad que experimenta por dar este paso junto a la joven. El muchacho devolvió el gesto con una contundente declaración de amor, celebrando el presente que los une e ilusionado con la pronta llegada del nuevo integrante. El joven contestó: “Y yo soy el hombre más feliz del mundo por vivir esto con vos. No hay nada que desee más que formar esta familia a tu lado”.

En ese mismo sentido, el joven selló su intervención virtual con un fuerte compromiso hacia su pareja y la criatura que viene en camino, remarcando su deseo de proteger el entorno familiar. La fluida interacción entre los futuros padres generó múltiples reacciones entre las comunidades, que celebraron el inicio de esta etapa. Con palabras cargadas de ternura, el muchacho concluyó: “Gracias por darme el regalo más hermoso de mi vida. Los voy a cuidar y amar toda mi vida” .

El emotivo anuncio del embarazo de Tamara Báez y Thiago Martínez

La confirmación sobre la llegada del primer hijo en común entre Tamara Báez y Thiago Martínez salió a la luz a mediados de julio, cuando la pareja sacudió las redes sociales con una revelación muy esperada. Para hacer partícipes a sus fanáticos de esta gran noticia, la creadora de contenidos optó por compartir un tierno video grabado en la intimidad del hogar. En el material audiovisual se lució la pareja junto a la pequeña Jamaica, quien se alista para asumir el rol de hermana mayor en la dinámica cotidiana.

La propuesta desplegada en la filmación mostró a cada uno de los integrantes destapando un accesorio con las inscripciones “mamá”, “papá” y “hermana mayor”, culminando con el destape del estudio médico de control. La influencer aprovechó el posteo en su cuenta para expresar la gratitud que envolvía a su entorno cercano ante el anhelo concretado. Manifestando la alegría por cumplir el sueño de expandir la familia, la expareja del cantante plasmó: “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”.

La dedicatoria de la madre continuó con unas emotivas líneas destinadas a la criatura, reflejando la impaciencia por el nacimiento. La mediática remarcó el vuelco absoluto que generó esta novedad en sus rutinas y la contención afectiva que ya rodea al nuevo integrante. Para retratar la expectativa que domina sus días en la previa del parto, la joven redactó: “Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”.

En el cierre de la publicación, la figura de la farándula agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores y valoró la bendición que atraviesa su presente. El anuncio se transformó rápidamente en tendencia dentro de las redes, recibiendo miles de felicitaciones por parte de la comunidad digital. Para sellar el conmovedor comunicado que coronó esta etapa de plenitud familiar, la mediática concluyó: “Gracias, Dios, por regalarnos esta bendición tan grande. Confiamos en que tus tiempos siempre son perfectos. Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices”.