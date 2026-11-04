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Estaba muy ilusionado: el proyecto que le quedó pendiente a Daniel Bifulco antes de su muerte

El humorista de Los Jaimitos falleció a los 56 años mientras preparaba su regreso al teatro en Mar del Plata para la temporada de verano 2027.

El intérprete falleció este miércoles.

El intérprete falleció este miércoles.

La muerte de Daniel Bifulco, uno de los recordados integrantes de Los Jaimitos de Videomatch, conmocionó este miércoles al mundo del espectáculo. El humorista falleció a los 56 años, cuando se preparaba para concretar un importante proyecto teatral.

El cuerpo de Daniel Bifulco no presentaba signos de violencia. 
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Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte de Daniel Bifulco

Apenas cuatro días antes de su fallecimiento, Daniel Bifulco había firmado contrato para la temporada de verano 2027 en Mar del Plata, donde tenía previsto protagonizar el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria.

La propuesta reunía al actor con Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago Sin Dientes, y Flavio "Hijitus" Gastaldi. El espectáculo tenía previstas funciones de martes a domingos en la ciudad balnearia.

"Ahora sí otro contrato firmado", había anunciado el Mago Sin Dientes en Instagram, junto a una fotografía de los protagonistas. El propio Bifulco también había compartido su entusiasmo por el regreso a los escenarios con una breve pero significativa expresión: "Venimos".

Tras conocerse la triste noticia, Pablo Cabaleiro despidió a su compañero con un emotivo mensaje: "Un día muy triste, hasta siempre amigo!!!! Gran persona y excelente profesional". Así, la inesperada muerte del humorista dejó pendiente uno de sus proyectos más recientes.

El posteo del Mago Sin Dientes sobre la obra que iba a integrar Daniel Bifulco.

El posteo del Mago Sin Dientes sobre la obra que iba a integrar Daniel Bifulco.

De qué murió Daniel Bifulco

Daniel Bifulco fue encontrado sin vida durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. Las primeras versiones señalaron que el actor habría sufrido un infarto, aunque la causa de muerte todavía no fue confirmada oficialmente.

El humorista Alfredo Silva, amigo del artista, brindó detalles sobre el dramático hallazgo en diálogo con TN Show: "La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo".

Según el parte policial, el hermano del actor llamó al 911 para denunciar que Bifulco estaba inconsciente. "Se hizo presente el SAME, quien constató el fallecimiento", precisó el informe sobre el operativo realizado en la vivienda.

Las autoridades informaron que no había signos de violencia y se inició una investigación por averiguación de causal de muerte. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, mientras se aguardaban los resultados de la autopsia.

La partida del humorista generó una profunda tristeza entre sus colegas. Torry Palenzuela lo recordó con un conmovedor mensaje: "Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz". Su legado permanece ligado a Los Jaimitos, el histórico segmento que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el programa de Marcelo Tinelli.

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