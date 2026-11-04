Karol G presentará No me arrepiento de sentir tanto en TikTok LIVE

La cantante y compositora colombiana Karol G presentará su nuevo álbum en TikTok LIVE. Esta noche de 23:00 a 00:00 hora argentina, interpretará los temas de de No me arrepiento de sentir tanto en un set de una hora, transmitido directamente a los fans en cualquier lugar del mundo.
El álbum llegó en agosto a través de Bichota Records e Interscope y alcanzó el puesto No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard.
Un disco personal con participaciones de Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex.
TikTok fue parte del ascenso de Karol G durante años, y su comunidad supera los 56 millones de seguidores. Si antes te hubiera conocido fue una de las canciones del verano de 2024 y desde entonces ha aparecido en más de 1,7 millones de videos.
Cuando lanzó Tropicoqueta en junio de 2025, los fans disfrutaron de una campaña completa dentro de la app: un efecto de IA de Karol G, marcos de perfil temáticos y una tabla de clasificación que rankeaba países según las reproducciones de contenido.