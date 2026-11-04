Karol G presentará No me arrepiento de sentir tanto en TikTok LIVE Realizará un set de una hora completamente en vivo. Tiene una comunidad de 56 millones de seguidores en la red social. Agregar C5N en









La cantante tiene una comunidad de 56 millones en TikTok. Redes Sociales

La cantante y compositora colombiana Karol G presentará su nuevo álbum en TikTok LIVE. Esta noche de 23:00 a 00:00 hora argentina, interpretará los temas de de No me arrepiento de sentir tanto en un set de una hora, transmitido directamente a los fans en cualquier lugar del mundo.

El álbum llegó en agosto a través de Bichota Records e Interscope y alcanzó el puesto No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard.

Un disco personal con participaciones de Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex.

TikTok fue parte del ascenso de Karol G durante años, y su comunidad supera los 56 millones de seguidores. Si antes te hubiera conocido fue una de las canciones del verano de 2024 y desde entonces ha aparecido en más de 1,7 millones de videos.

Cuando lanzó Tropicoqueta en junio de 2025, los fans disfrutaron de una campaña completa dentro de la app: un efecto de IA de Karol G, marcos de perfil temáticos y una tabla de clasificación que rankeaba países según las reproducciones de contenido.