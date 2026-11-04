Rafa Nadal se mete en un grande del fútbol: Real Madrid será su nueva casa

El exnúmero 1 del mundo tendrá un nuevo rol en el Merengue, con la intención de potenciar a la institución de la cual es hincha.

La Junta Directiva del Real Madrid decidió someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal como nuevo miembro de la misma . La resolución se conocerá el 21 de noviembre, pero desde la institución aseguraron que la representación de su figura “forman parte de la identidad” del club.

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A los pocos minutos de que el Merengue publique la información oficial, el extenista se tomó un momento para destacarlo: “ Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”.

Cabe destacar que, seis meses atrás, el ganador de 14 Roland Garros tuvo que salir a desmentir que iba a ser candidato a Presidente o vicepresidente . “He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas”, había indicado.

La información inicial había sido del diario Marca por el buen vínculo entre el empresario Enrique Riquelme y el extenista, algo que se reconfirma con esta noticia. Además, es importante resaltar que Nadal es conocido de manera masiva por su gran carrera, pero para España representa ser una de las máximas leyendas del país.

Para desarrollar cuál será su rol es importante explicar que un miembro de la Junta Deportiva participa de las decisiones institucionales del club y, con el nombre de Nadal, también estará encargado de llevar el club a distintas partes del mundo. En el comunicado marca que es socio N°67.778, un requisito fundamental para formar parte de los estatutos y conforme con el artículo 46 de los Estatutos Sociales, se ratificará depende de los socios.

La Asamblea Ordinaria será a las 9 de la mañana local en su primera convocatoria y, una hora más tarde, la segunda. En el encuentro se abordará el informe del presidente, la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025/2026, el balance de la situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, el presupuesto consolidado de ingresos para los próximos años, las futuras cuotas sociales y el apartado de ruegos y preguntas.

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Después iniciará la Asamblea General Extraordinaria en la cual se tratará el nombramiento de Nadal, el cual aseguraron que se trataba de una figura muy destacada: “Su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”.

Fuentes de DAZN aseguraron que este es el inicio para la carrera del manacorí como dirigente de fútbol. Para poder tener un puesto mayor más adelante, primero buscaría ir con roles más chicos y conocer la institución desde el lado de adentro. Por lo pronto no hay nada confirmado y se deberá esperar la palabra de los socios compromisarios para entonces conocer el rol que tendrá.