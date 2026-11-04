Argentinos, Boca y Rosario Central pueden igualar en el primer lugar: quién será el campeón según el reglamento El sábado se jugará la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y se definirá el ganador de la tabla anual 2026. El Bicho, el Xeneize y el Canalla cuentan con chances de quedarse con el título de la Liga. Por Fabián Rodríguez Agregar C5N en









Paredes, López Muñoz y Di María, figuras de Boca, Argentinos y Central.

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegaron a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 con chances de lograr el título de campeón de la Liga Profesional, que se define a través de la sumatoria de puntos en la tabla anual de posiciones.

El Xeneize y el Bicho reunieron 60 unidades a lo largo de los 31 partidos que jugaron hasta el momento entre el Apertura (las 16 fechas en la fase de zonas) y el actual campeonato. Detrás de ambos, con 59, aparece el Canalla, que recibió el trofeo el año pasado luego de la decisión de último momento de la AFA en noviembre de 2025, que provocó el reclamo de diferentes sectores.

Ariel Holan, Carolina Cristinziano, Gonzalo Belloso (presidente), Jorge Braun y Ángel Di María tras recibir en la AFA la copa. Tras los cuestionamientos que recibió la entidad que rige al fútbol argentino, en enero de este año incluyó en el nuevo reglamento la designación de un campeón de Primera División: "El equipo que finalice en la primera posición de la Tabla General de Posiciones 2026 será proclamado como Campeón de Liga 2026, recibiendo un título de carácter nacional".

Por lo pronto, este sábado, desde las 17.30, los tres aspirantes a quedarse con la estrella jugarán en simultáneo. El conjunto de La Ribera recibirá en la Bombonera a Defensa y Justicia, el equipo de La Paternal jugará contra Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, y el elenco rosarino se cruzará en el Gigante de Arroyito con Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional.

A partir de la disputa de los encuentros, existe la posibilidad que haya igualdad en el primer puesto. Por un lado, si ganan Boca y Argentinos quedarían con la misma cantidad de puntos. También puede ocurrir un triple empate en caso que los dos actuales punteros pierdan sus respectivos partidos y que Rosario Central empate.