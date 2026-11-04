Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegaron a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 con chances de lograr el título de campeón de la Liga Profesional, que se define a través de la sumatoria de puntos en la tabla anual de posiciones.
El Xeneize y el Bicho reunieron 60 unidades a lo largo de los 31 partidos que jugaron hasta el momento entre el Apertura (las 16 fechas en la fase de zonas) y el actual campeonato. Detrás de ambos, con 59, aparece el Canalla, que recibió el trofeo el año pasado luego de la decisión de último momento de la AFA en noviembre de 2025, que provocó el reclamo de diferentes sectores.
Ariel Holan, Carolina Cristinziano, Gonzalo Belloso (presidente), Jorge Braun y Ángel Di María tras recibir en la AFA la copa.
Tras los cuestionamientos que recibió la entidad que rige al fútbol argentino, en enero de este año incluyó en el nuevo reglamento la designación de un campeón de Primera División: "El equipo que finalice en la primera posición de la Tabla General de Posiciones 2026 será proclamado como Campeón de Liga 2026, recibiendo un título de carácter nacional".
Por lo pronto, este sábado, desde las 17.30, los tres aspirantes a quedarse con la estrella jugarán en simultáneo. El conjunto de La Ribera recibirá en la Bombonera a Defensa y Justicia, el equipo de La Paternal jugará contra Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, y el elenco rosarino se cruzará en el Gigante de Arroyito con Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional.
A partir de la disputa de los encuentros, existe la posibilidad que haya igualdad en el primer puesto. Por un lado, si ganan Boca y Argentinos quedarían con la misma cantidad de puntos. También puede ocurrir un triple empate en caso que los dos actuales punteros pierdan sus respectivos partidos y que Rosario Central empate.
Cómo se define el campeón de la tabla anual según el reglamento
El artículo 24 de la normativa vigente en la Liga Profesional de la AFA establece, en caso de igualdad de puntos en una posición, cuatro elementos a considerar para la definición:
- En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.
- De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.
- De persistir la igualdad, se estará en favor del equipo que se encuentre mejor posicionado en la Tabla General de Fair Play 2026 (artículo 25).
- A su vez, de subsistir la igualdad entre dos o más equipos el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo a tal efecto.
Por qué Boca llega con mayores chances de ser campeón
Rodolfo Vasco Arruabarrena, el DT de Boca, prepara el equipo para el Superclásico del domingo ante River.
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Al tomar los incisos del reglamento de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cuenta con mejores posibilidades que sus dos competidores, ya que tiene mejor diferencia de gol: +22, producto de 45 tantos a favor y de haber recibido 23. Mientras que los dirigidos por Nicolás Diez tienen +12 (metieron 37 goles y sufrieron 25) y el conjunto entrenado por Jorge Almirón posee +16 (hizo 44 y le metieron 28).