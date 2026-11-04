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Se separó de un futbolista de la Selección e hizo una confesión muy dura: "Me quedé sin aire"

La modelo rompió el silencio en una entrevista y recordó el colapso emocional que sufrió tras su escandaloso quiebre sentimental.

La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.

La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.

La modelo Cami Homs reabrió uno de los capítulos más mediáticos de su historia personal al rememorar su escandalosa ruptura sentimental con Rodrigo De Paul. Durante una entrevista brindada al espacio GrowingVoice Podcast, la modelo reflexionó sobre el impacto de la exposición pública cuando el deportista inició su romance con Tini Stoessel.

El arquero de FC Andorra, Jesús Owono.
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Frente a los micrófonos, cuestionó el abordaje periodístico sobre las crisis de pareja y lanzó: “Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar”.

La influencer no ocultó el malestar que le produjeron ciertos tratos recibidos durante el pico de mayor visibilidad en redes. Al repasar los instantes de mayor tensión con el entorno mediático, la entrevistada reconoció la bronca acumulada en aquellos meses de constante asedio.

Sin rodeos para describir sus impulsos pasados frente a la insistencia de los medios de comunicación, la expareja del campeón del mundo confesó: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mier... a más de una persona”.

En ese sentido, Homs profundizó sobre las complejas sensaciones físicas y emocionales que experimentaba ante el acoso constante de los cronistas de televisión. La modelo remarcó que la irrupción de la prensa ocurrió justamente cuando intentaba procesar el quiebre familiar en la intimidad. Al rememorar la presión de los micrófonos en la vía pública, la mamá de Bautista y Francesca admitió: “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”.

A pesar de la agitada agenda periodística que envolvía su día a día, la invitada desmitificó la percepción del público sobre su estado de ánimo puertas adentro. La mediática remarcó que el cuidado diario de sus dos pequeños hijos se convirtió en el sostén principal para no dejarse vencer por las adversidades. Desarmando los relatos de constante dramatismo que circulaban en los magazines de espectáculos, la entrevistada aclaró: “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar”.

En el presente, la ex del futbolista logró dar vuelta la página sentimental y consolidar un nuevo proyecto afectivo al lado de José Sosa, con quien agrandó el hogar tras el nacimiento de su bebé Aitana. El recorrido de superación le permitió mirar el pasado con otra perspectiva y valorar el presente familiar que construyó en el país. Para sintetizar el drástico giro que dio su vida tras la tormenta mediática, la modelo concluyó a corazón abierto: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”.

Por qué se habían separado Rodrigo De Paul y Cami Homs

La historia de amor entre Rodrigo De Paul y Camila Homs llegó a su fin oficial a mediados de 2021, cerrando un ciclo de 12 años de relación y apenas poco tiempo después del nacimiento de su segundo hijo, Bautista. Aunque en un principio se intentó mantener un perfil bajo sobre los motivos de la ruptura, el quiebre definitivo se debió al desgaste de la pareja. Según trascendió en el entorno íntimo del futbolista, el propio De Paul le comunicó a la modelo que el sentimiento ya no era el mismo.

Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando los rumores de separación se cruzaron de manera inmediata con las primeras versiones de un romance entre el mediocampista de la Selección Argentina y la cantante Tini Stoessel. Esta superposición temporal desató una feroz tormenta mediática y especulaciones sobre supuestas infidelidades, lo que tiñó la ruptura de una exposición asfixiante.

Tras la crisis inicial, la separación se trasladó a los tribunales en medio de un tenso tire y afloje legal por la compensación económica, el régimen de visitas y las cuotas alimentarias de sus hijos. A pesar de los meses de hostigamiento cruzado y mediaciones judiciales complejas, la expareja logró encauzar las aguas por el bienestar de los menores. Hoy, con los conflictos económicos firmados y resueltos, el panorama es completamente distinto: De Paul sigue enfocado en su carrera deportiva en el exterior, mientras que Homs logró rehacer su vida amorosa y consolidar su presente en Argentina junto al futbolista José Sosa.

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