Owono rompió el silencio tras el choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel: "Los días más difíciles de mi vida"

El arquero del FC Andorra expresó su dolor por la tragedia, recordó al delantero del Tenerife y aseguró que afrontará lo que venga con respeto.

El arquero del FC Andorra Jesús Owono rompió el silencio en las últimas horas tras el choque con Jesús de Miguel , delantero del CD Tenerife , quien murió el martes a los 30 años. Mediante un comunicado oficial del club, expresó: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida" .

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"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado" , reconoció Owono, visiblemente afectado por la tragedia ocurrida el lunes durante el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion , disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López .

En su primer testimonio público, el guardameta manifestó: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían" . El delantero había sido trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció después de permanecer internado en cuidados intensivos.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto" , aseguró el arquero, quien también expresó: "Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús" .

El FC Andorra pidió "la máxima sensibilidad y respeto" ante lo sucedido. Este miércoles, el plantel realizó un entrenamiento voluntario y guardó un minuto de silencio en homenaje a Jesús de Miguel, mientras que Owono no participó de la práctica debido al impacto emocional que atraviesa.

Las consecuencias que enfrenta Jesús Owono

Jesús Owono enfrenta posibles consecuencias deportivas y judiciales después del choque que terminó con la muerte de Jesús de Miguel. El arquero recibió una tarjeta roja directa durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, luego de impactar al delantero con la pierna elevada mientras ambos disputaban la pelota.

Lautaro Spatz y Jesús Owono.

Según el informe arbitral, el guardameta utilizó fuerza excesiva en la acción. Ahora, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberá evaluar la expulsión y determinar una eventual sanción, que podría alcanzar entre cuatro y 12 partidos, dependiendo de la calificación disciplinaria.

En paralelo, la Policía Nacional española abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre las hipótesis jurídicas figura un posible homicidio por imprudencia grave, que contempla penas de uno a cuatro años de prisión. Sin embargo, Owono no había sido detenido ni acusado formalmente, y cualquier responsabilidad penal deberá establecerse judicialmente.

Mientras crecen los cuestionamientos, su compañero argentino Lautaro Spatz salió a respaldarlo: "Está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie". El arquero también recibió ataques en redes sociales y desactivó su cuenta de Instagram.

La historia de Lautaro Spatz.

La tragedia también provocó decisiones inmediatas en LaLiga Hypermotion: fueron aplazados los encuentros Andorra-Mallorca y Granada-Tenerife, correspondientes a la jornada 13. Mientras continúa la investigación, Owono permanece apartado de los entrenamientos, afectado emocionalmente por una muerte que conmocionó al fútbol español.