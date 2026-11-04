Visita del papa León XIV: qué incluye el kit oficial que se entregó a los voluntarios y se hizo viral A días de la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, una joven reveló en las redes los elementos para quienes trabajarán en las actividades del 8 al 11 de noviembre. Desde merchandising religioso hasta transporte gratuito diferenciado. Por Agregar C5N en









El kit oficial entregado a los voluntarios de la visita del Papa León XIV.

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, crecen las expectativas y se multiplican los detalles organizativos de cara al histórico evento. En las últimas horas, una joven compartió a través de sus redes sociales el contenido del kit oficial entregado a los voluntarios tras una masiva convocatoria, un material que incluye desde indumentaria y una tarjeta SUBE especial para traslados hasta un rosario conmemorativo.

Rocío Sibuet revolucionó TikTok al mostrar en un video todo lo que viene dentro del kit oficial que recibieron los voluntarios para la visita de León XIV a la Argentina. La joven abrió la mochila y detalló uno por uno todos los elementos que les entregaron para trabajar en las jornadas del 8 al 11 de noviembre: una mochila con la identificación oficial del evento; una remera con el lema de la convocatoria; una gorra; una credencial personalizada con fotografía, una pulsera de tela,; una botella reutilizable y un rosario especial acompañado por un mensaje que avisa que ya fue rezado por otra persona.

Además, para facilitar sus traslados durante las jornadas, les entregaron una tarjeta SUBE exclusiva con la inscripción “Voluntario del Papa León” y, como detalle extra durante la larga espera, un paquete de papas fritas con diseño religioso y sello alusivo.

“Es impresionante la cantidad de gente”, comentó Rocío sobre la espera que tuvieron que afrontar los voluntarios para conseguir los elementos. Pero, lo más curioso apareció recién al cerrar la publicación cuando mostró el paquete de papas fritas que les obsequiaron mientras hacían la fila. “Lo más importante son estas papas fritas que nos dieron por la espera”, comentó.

Más de 5 millones de argentinos planean movilizarse para ver al papa León XIV A días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los argentinos mayores de 18 años tiene previsto movilizarse para verlo, un porcentaje que equivale a más de 5 millones de personas.