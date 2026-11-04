La Federación de Guinea Ecuatorial tomó postura con Owono tras la muerte del jugador de Tenerife El organismo expresó su acompañamiento al club y a los allegados del delantero. El arquero cerró su cuenta de Instagram tras los agravios que recibió. Por Agregar C5N en









El mensaje fue firmado por el presidente del organismo, Venancio Tomás Ndong Micha. Redes sociales

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol expresó públicamente su respaldo a Jesús Lázaro Owono, el arquero del Andorra que protagonizó la acción que terminó con el fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife tenía 30 años, y su muerte fue uno de los temas más comentados en la jornada de este martes cuando se dio a conocer la noticia.

El mensaje fue firmado por el presidente del organismo, Venancio Tomás Ndong Micha, y estuvo dirigido a la Junta Directiva y a toda la familia del club canario. Además de acompañar a los familiares, compañeros y simpatizantes del futbolista fallecido, la entidad hizo una referencia especial al momento que atraviesa su arquero.

Sobre Owono, la institución sostuvo que "sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo". Con esas palabras reconoció el impacto emocional que el episodio tuvo en el jugador.

La federación aseguró además que le brindará "todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca". El comunicado cerró con un mensaje de acompañamiento. "Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles".

Redes sociales La decisión que tomó Owono tras la muerte de Jesús de Miguel Según contó el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el arquero quedó muy afectado por lo ocurrido. Desde el entorno del Andorra indicaron que nunca tuvo intención de lastimar a su rival y describieron la jugada como una acción que salió "terriblemente mal".

Mientras De Miguel permanecía internado en terapia intensiva, Owono siguió de cerca su evolución a través del delegado y de los servicios médicos de su club. La preocupación en el vestuario andorrano fue máxima desde el primer momento. Redes sociales El arquero también soportó una fuerte presión después del encuentro. Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López y le gritaron "asesino". Más tarde, decidió cerrar su cuenta de Instagram ante los mensajes que empezó a recibir en las redes sociales. De acuerdo con COPE, su intención es comunicarse personalmente con la familia de De Miguel o con alguien cercano al delantero, aunque prefería esperar el momento adecuado. La idea era que ese primer acercamiento fuera en privado, antes de hacer cualquier declaración pública sobre lo sucedido.