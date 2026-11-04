4 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

La Federación de Guinea Ecuatorial tomó postura con Owono tras la muerte del jugador de Tenerife

El organismo expresó su acompañamiento al club y a los allegados del delantero. El arquero cerró su cuenta de Instagram tras los agravios que recibió.

Por
El mensaje fue firmado por el presidente del organismo

El mensaje fue firmado por el presidente del organismo, Venancio Tomás Ndong Micha.

Redes sociales

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol expresó públicamente su respaldo a Jesús Lázaro Owono, el arquero del Andorra que protagonizó la acción que terminó con el fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife tenía 30 años, y su muerte fue uno de los temas más comentados en la jornada de este martes cuando se dio a conocer la noticia.

La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.
Te puede interesar:

Se separó de un futbolista de la Selección e hizo una confesión muy dura: "Me quedé sin aire"

El mensaje fue firmado por el presidente del organismo, Venancio Tomás Ndong Micha, y estuvo dirigido a la Junta Directiva y a toda la familia del club canario. Además de acompañar a los familiares, compañeros y simpatizantes del futbolista fallecido, la entidad hizo una referencia especial al momento que atraviesa su arquero.

Sobre Owono, la institución sostuvo que "sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo". Con esas palabras reconoció el impacto emocional que el episodio tuvo en el jugador.

La federación aseguró además que le brindará "todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca". El comunicado cerró con un mensaje de acompañamiento. "Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles".

La decisión que tomó Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

Según contó el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el arquero quedó muy afectado por lo ocurrido. Desde el entorno del Andorra indicaron que nunca tuvo intención de lastimar a su rival y describieron la jugada como una acción que salió "terriblemente mal".

Mientras De Miguel permanecía internado en terapia intensiva, Owono siguió de cerca su evolución a través del delegado y de los servicios médicos de su club. La preocupación en el vestuario andorrano fue máxima desde el primer momento.

El arquero también soportó una fuerte presión después del encuentro. Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López y le gritaron "asesino". Más tarde, decidió cerrar su cuenta de Instagram ante los mensajes que empezó a recibir en las redes sociales.

De acuerdo con COPE, su intención es comunicarse personalmente con la familia de De Miguel o con alguien cercano al delantero, aunque prefería esperar el momento adecuado. La idea era que ese primer acercamiento fuera en privado, antes de hacer cualquier declaración pública sobre lo sucedido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arquero de FC Andorra, Jesús Owono.

Owono rompió el silencio tras el choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel: "Los días más difíciles de mi vida"

Hasta el momento no trascendió la fecha estimada de parto.

Quién es Antonella Silguero, la pareja con la que Hernán Crespo tendrá otro hijo

River perdió por 1 a 0 ante Boca en medio de un polémico arbritaje de Nicolás Ramírez.

Tras el Superclásico, Di Carlo pidió que Ramírez no dirija más a River

Será el cuarto hijo de él y el primero de ella.

El ex Selección argentina que será padre por cuarta vez a sus 51 años: quién es

Un futbolista argentino envió un sentido mensaje al deportista fallecido.

La desgarradora carta del futbolista argentino que asistió a Jesús de Miguel antes de su muerte

Nicolás Otamendi le entregó el banderín de Boca a un fotógrafo que se lo quedó.

Superclásico caliente: revelan qué hizo Otamendi con el banderín de Boca que le regaló Paredes

Rating Cero

La cantante tiene una comunidad de 56 millones en TikTok.

Karol G presentará No me arrepiento de sentir tanto en TikTok LIVE

La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.

Se separó de un futbolista de la Selección e hizo una confesión muy dura: "Me quedé sin aire"

El canal de aire atraviesa un momento complejo.

Escándalo: una figura de América se plantó por una decisión que tomó el canal

Hasta el momento no trascendió la fecha estimada de parto.

Quién es Antonella Silguero, la pareja con la que Hernán Crespo tendrá otro hijo

Será el cuarto hijo de él y el primero de ella.

El ex Selección argentina que será padre por cuarta vez a sus 51 años: quién es

El humorista se recupera tras el ataque cerebrovascular.

Cómo está de salud José Luis Gioia tras sufrir un ACV

últimas noticias

La cantante tiene una comunidad de 56 millones en TikTok.

Karol G presentará No me arrepiento de sentir tanto en TikTok LIVE

Hace 6 minutos
Alberto Zaltzberg compitió por la alcaldía de Aventura, en Florida.

Quién es Alberto Zaltzberg, el argentino que se postuló para alcalde en Florida con el lema de Trump pero perdió

Hace 10 minutos
La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.

Se separó de un futbolista de la Selección e hizo una confesión muy dura: "Me quedé sin aire"

Hace 26 minutos
El dólar oficial reaccionó a los movimientos internacionales.

Todos los ojos se posan sobre el dólar tras la derrota de Trump en las elecciones de EEUU

Hace 27 minutos
Caputo, sobre la derrota de Trump en las elecciones: Era esperado, tal vez no por tanto

Caputo, sobre la derrota de Trump en las elecciones: "Era esperado, tal vez no por tanto"

Hace 29 minutos