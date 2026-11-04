Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos

El actor fue hallado sin vida este miércoles en su casa de Villa Urquiza. Tenía 56 años y recientemente había firmado contrato para trabajar en una obra para la temporada de verano en Mar del Plata.

Crece la conmoción por la muerte de Daniel Bifulco , el histórico integrante de Los Jaimitos, que este miércoles fue hallado sin vida en su casa de Villa Urquiza. La noticia fue confirmada por su círculo cercano y en las últimas horas se conocieron detalles del parte oficial de la Policía Federal, el cual revela que el cuerpo no presentaba signos de violencia .

Estaba muy ilusionado: el proyecto que le quedó pendiente a Daniel Bifulco antes de su muerte

El humorista y amigo Alfredo Silva había afirmado a TN que “la mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo". Sobre la causa de su muerte, detalló: "Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”.

De acuerdo al parte policial al que accedió C5N , en horas de la madrugada ingresó un llamado al 911 por parte del hermano de Daniel Alberto Bifulco denunciando que el actor se encontraba inconsciente en su domicilio. “Se hizo presente el SAME , quien constató el fallecimiento”, indicó el reporte.

En este marco, el juez de turno dispuso las actuaciones por la “averiguación de causal de muerte” y también la intervención de la Unidad Criminalística.

"Esta madrugada ingresa llamado al 911 por parte del hermano de Daniel Alberto Bifulco, de 56 años denunciando que el actor se encontraba inconsciente en su domicilio. Personal policial llegó al lugar solicitando asistencia médica. Se hizo presente el SAME, quien constató el fallecimiento.

El actor fue hallado sin vida este miércoles en su casa de Villa Urquiza.

El masculino se encontraba recostado, sin signos de violencia. Magistrado dispuso actuaciones por averiguación de causal de muerte y la intervención de la Unidad Criminalística".

El último proyecto de Daniel Bifulco

El propio actor había adelantado en redes sociales uno de los últimos proyectos en los que se encontraba trabajando y tenía previsto estrenarse en Mar del Plata. Se trataba de La Magia de la risa, un show de humor junto a Mago Anthony, Hijitus, Juan Bifulco y Roxy Barcala en el Teatro Victoria de la ciudad costera. "Venimos", había escrito en una historia de Instagram, donde se mostraba esperanzado por lo que venía.

Murió Daniel Bifulco: la despedida de sus compañeros y amigos

Su colega, Torry Palenzuela fue uno de los primeros en despedirlo con un mensaje en redes sociales: “Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.

Por su parte, Alfredo Silva también publicó un emotivo posteo a señalar: “Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna”.

Otro de sus compañeros en VideoMatch, Larry de Clay, lamentó su partida. “Buena gira amigo. Volá alto, Dani querido. Te vamos a extrañar. Me quedo en como nos divertíamos cuando grabábamos ‘Los Tangueros’”, escribió en un posteo junto a una foto del humorista.