7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Incendio en La Boca: hay un muerto luego que se prendiera fuego un conventillo

En el lugar se hicieron presente varias dotaciones de bomberos para tratar de controlar las llamas que comenzó a propagarse hasta el techo. Se trata de un edificio lindero a la escuela pública primaria Carlos R. Vignale.

Por

En el lugar trabajan los bomberos, el SAME y la Policía

Un incendio en un conventillo provocó gran preocupación entre los vecinos de La Boca durante la mañana de este domingo. Hay un muerto y ocho heridos.

Dos ocupantes de la camioneta murieron en el acto.
Te puede interesar:

Accidente fatal en Entre Ríos: un tren de cargas embistió a un grupo de amigos y dejó tres muertos y un herido grave

De la víctima fatal se constató que se trata de un hombre en silla de ruedas, encontrado a tres metros del acceso al inmueble. Por su parte, de los heridos, una de ellas embarazada, fueron asistidos por inhalación de humo. De las personas, fueron atendidas en el lugar, mientras que el restante fue trasladado al Hospital Argerich.

Cerca de las 8, un edificio, ubicado en Wenceslao Villafañe al 400 comenzó a incendiarse y rápidamente llegaron varias dotaciones de bomberos para tratar de controlar el fuego. También se acercaron personal del SAME y Policía y trabajan en el lugar.

Las llamas comenzaron en la planta baja y si bien durante la primera hora comenzó a propagarse por generando altas alturas, cerca de las 9:30, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagara a los edificios linderos, ya que uno de ellos es la escuela pública primaria Carlos R. Vignale.

Toda la estructura del lugar está hecho con material de chapas y maderas, y lamentablemente el fuego consumió el lugar a tal punto de derrumbar el techo.

Embed

Por el momento, se desconocen el origen del incendio, pero cuando se logre contener el incendio comenzarán los trabajos de investigación.

Si bien los vecinos no pudieron entrar a la propiedad, algunos vecinos denunciaron que están buscando desesperadamente a dos jóvenes, una de ellas, discapacitadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La adolescente tenía 16 años y era madre de un bebé de 1 año.

Córdoba: condenaron a prisión perpetua al femicida que abusó de su hijastra de 16 años y la mató de 25 puñaladas

Su pareja lo denunció por violencia doméstica. 

Quién era Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus dos hijos en Uruguay

play

Secuestró, mató a sus hijos y se suicidó: el relato de un vecino que ayudó a recuperar los cuerpos en Uruguay

Una mujer organizó un tiroteo contra su propia casa en Rosario: dos detenidos

Una mujer organizó un tiroteo contra su propia casa en Rosario: hay dos detenidos

Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

El excampeón del TC subió un video a sus redes sociales para alertar a sus seguidores. 

Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

Rating Cero

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso

Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
play

Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
play

Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

últimas noticias

Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Hace 13 minutos
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Hace 17 minutos
play
La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

Hace 22 minutos
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 24 minutos
play

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

Hace 41 minutos