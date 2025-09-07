Incendio en La Boca: hay un muerto luego que se prendiera fuego un conventillo En el lugar se hicieron presente varias dotaciones de bomberos para tratar de controlar las llamas que comenzó a propagarse hasta el techo. Se trata de un edificio lindero a la escuela pública primaria Carlos R. Vignale. Por







En el lugar trabajan los bomberos, el SAME y la Policía

Un incendio en un conventillo provocó gran preocupación entre los vecinos de La Boca durante la mañana de este domingo. Hay un muerto y ocho heridos.

De la víctima fatal se constató que se trata de un hombre en silla de ruedas, encontrado a tres metros del acceso al inmueble. Por su parte, de los heridos, una de ellas embarazada, fueron asistidos por inhalación de humo. De las personas, fueron atendidas en el lugar, mientras que el restante fue trasladado al Hospital Argerich.

Cerca de las 8, un edificio, ubicado en Wenceslao Villafañe al 400 comenzó a incendiarse y rápidamente llegaron varias dotaciones de bomberos para tratar de controlar el fuego. También se acercaron personal del SAME y Policía y trabajan en el lugar.

Las llamas comenzaron en la planta baja y si bien durante la primera hora comenzó a propagarse por generando altas alturas, cerca de las 9:30, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagara a los edificios linderos, ya que uno de ellos es la escuela pública primaria Carlos R. Vignale.

Toda la estructura del lugar está hecho con material de chapas y maderas, y lamentablemente el fuego consumió el lugar a tal punto de derrumbar el techo.

Se incendia un conventillo de La Boca.



Personal de Bomberos, SAME y policía trabajan en el lugar.



Por el momento, se desconocen el origen del incendio, pero cuando se logre contener el incendio comenzarán los trabajos de investigación. Si bien los vecinos no pudieron entrar a la propiedad, algunos vecinos denunciaron que están buscando desesperadamente a dos jóvenes, una de ellas, discapacitadas.