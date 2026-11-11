11 de noviembre de 2026 Inicio
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Confirmaron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026: cuándo jugarán Boca y River

La Liga Profesional de Fútbol anunció cuándo se jugará el inicio de los playoffs del campeonato local, que tendrá varios partidos destacados.

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Empiezan los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Empiezan los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

La Liga Profesional de Fútbol anunció las fechas y los horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2026, que tendrá varios partidos destacados en la agenda. Los cruces se jugarán luego del cierre de la fase regular y de la consagración de Boca en la Tabla Anual.

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La Zona A del Torneo Clausura tuvo un cierre apasionante: en el estadio Libertadores de América, Independiente selló una agónica victoria por 2-1 ante Deportivo Riestra para asegurar su lugar en los octavos de final. La contracara del festejo de Avellaneda la vivió San Lorenzo, que cerró su año con una dolorosa caída frente a su público ante Platense y quedó al margen de la pelea por el título.

La fecha confirmó además la eliminación de Racing, completando un panorama sombrío para varios de los clubes más importantes de la categoría. La Academia cayó 2-0 en su visita a Barracas Central durante la jornada del viernes. Con esta derrota, el equipo de Avellaneda cerró su participación en la 12° colocación de la Zona B con apenas 15 puntos acumulados, sumándose a San Lorenzo entre los grandes que observarán la etapa decisiva desde afuera.

En otro de los partidos destacados del viernes, Unión de Santa Fe derrotó por 2-0 a Vélez Sarsfield. El Fortín sufrió la pronta expulsión de Thiago Silvero a los 10 minutos por cometer un penal que Cristian Tarragona cambió por gol. El propio delantero santafesino estiró la cuenta en la segunda mitad para decretar el triunfo del Tatengue.

Boca afrontará los playoffs tras consagrarse en la Tabla Anual.

Boca afrontará los playoffs tras consagrarse en la Tabla Anual.

A pesar del tropiezo, el Fortín finalizó en la tercera ubicación de la Zona A, en tanto que Unión sumó 21 puntos, pero con el empate de Gimnasia de Mendoza ante Independiente Rivadavia 1 a 1, no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda y los blanquinegros se aseguraron el 8vo puesto.

En tanto el domingo, además de los mendocinos, quienes lograron jugar los playoffs, también se definió la clasificación de Newell's en la sexta ubicación tras la igualdad 2 a 2 ante Instituto de Córdoba, que se quedó con el primer lugar de la Zona A con 33 puntos.

Huracán le quitó la posibilidad a Argentinos Juniors de lograr el campeonato de la tabla anual (aunque no le hubiese alcanzado por la victoria xeneize), pero el Globo, con la victoria por 2 a 0, logró clasificarse con lo justo, asegurándose el 8° lugar de la Zona B.

Con la mayoría de los marcadores definidos, el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura ingresa en su cuenta regresiva de cara al fin de semana del 21 y 22 de noviembre, donde los cruces se disputarán a partido único en la cancha del mejor ubicado. Entre los enfrentamientos destacados, Independiente chocará frente a Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que otros emparejamientos perfilan los duelos entre Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia, River Plate vs. Lanús, e Instituto vs. Huracán.

Torneo Clausura 2026: día y horario de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

  • 20:00: Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre

  • 15:00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central.
  • 17:00: Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre

  • 16:00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.
  • 19:00: River vs. Lanús.
  • 22:00: Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre

  • 17:00: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's.

Miércoles 25 de noviembre

  • 21:00: Boca vs. Independiente Rivadavia.
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