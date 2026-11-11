Cómo es el protector de fibra de carbono que usará el Dibu Martínez con la Selección argentina

Con una protección diseñada a medida para resguardar la zona operada, Emiliano Martínez volvió a entrenarse junto al plantel de la Selección argentina en el predio de Ezeiza, en la previa de los amistosos de noviembre, aunque su presencia frente a Uruguay y Costa Rica todavía depende de la evolución y del alta médica.
El dispositivo está fabricado con fibra de carbono, un material que combina resistencia y bajo peso para no limitar los movimientos del arquero. Además, cuenta con almohadillas internas que amortiguan eventuales impactos y cubre el sector de la mandíbula intervenido, de acuerdo con la información difundida sobre su recuperación.
Emiliano Martínez volvió a entrenarse con la Selección argentina tras la operación de mandíbula.
Instagram: /emi_martinez26
El episodio que derivó en el uso de la protección especial ocurrió el 17 de octubre, durante el partido de Chelsea ante Everton por la Premier League, cuando el Dibu salió a cortar un centro y chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite, un impacto que lo dejó tendido sobre el césped y obligó a retirarlo del estadio en camilla.
Los estudios posteriores confirmaron una lesión ósea en la mandíbula y el arquero fue sometido a una cirugía. Aunque su evolución permitió que retomara los trabajos con el grupo, todavía debe cumplir con las indicaciones médicas y atravesar nuevas evaluaciones antes de recibir autorización para volver a competir oficialmente.
El Dibu Martínez utiliza un protector de fibra de carbono diseñado a medida para evitar nuevos golpes.
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Cuándo juega la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA
El primer compromiso de la Selección argentina por fecha FIFA será el viernes 13 de noviembre, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reciba a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera, en la Ciudad de Buenos Aires. El partido comenzará a las 20 y será el primero de los dos amistosos programados.
La Selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA de noviembre.
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Cuatro días más tarde, el martes 17 de noviembre, la Albiceleste se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La AFA confirmó la fecha y la sede, pero el horario todavía no había sido anunciado oficialmente por la AFA.