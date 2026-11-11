Diego Forlán agitó la previa del partido con la Selección argentina: "Por más amistosos que sean..." El entrenador celeste destacó el peso histórico del cruce pese a su carácter no oficial y reconoció que la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni reduce el margen para ensayar variantes en una cita que, desde su opinión, exigirá máxima concentración de los dos lados. Por Agregar C5N en









Uruguay, dirigido por Diego Forlán, visita a la Argentina este viernes en La Bombonera por la fecha FIFA. Instagram: /aufoficial

El entrenador de Uruguay, Diego Forlán, anticipó este miércoles un cruce intenso ante la Selección argentina, que recibirá a la Celeste el viernes a las 20 en la Bombonera, y remarcó que la rivalidad histórica entre ambos países le da un valor especial al amistoso, más allá de que no habrá puntos en juego.

En la conferencia que ofreció en el Complejo Celeste, el exdelantero explicó que estos encuentros exceden la condición de preparación. "Son partidos que, por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia. Tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones", afirmó.

El DT Diego Forlán destacó la rivalidad histórica entre Uruguay y la Selección argentina. Instagram: /aufoficial El entrenador uruguayo también puso en duda la posibilidad de aprovechar el compromiso para realizar pruebas, porque la calidad del rival obliga a tomar precauciones y reduce el margen de experimentación, aunque aclaró que la dinámica del partido marcará qué variantes podrá evaluar durante los noventa minutos y en qué momento hacerlo.

"Es difícil usar este tipo de partidos para ensayos por el nivel y la jerarquía del rival", reconoció Forlán. De todos modos, señaló que el choque será "lindo, competitivo" y que Uruguay tiene ganas de medirse ante un seleccionado al que definió como una "grandísima selección" por su calidad y presente internacional.

El cruce marcará el primer partido de la segunda ventana internacional de Forlán al frente de Uruguay, que en su gira previa por Asia sufrió una derrota 3-1 ante Japón y después consiguió triunfos 4-1 contra Corea del Sur y 6-1 frente a India, en sus tres presentaciones anteriores.