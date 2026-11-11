Diego Forlán agitó la previa del partido con la Selección argentina: "Por más amistosos que sean..."

El entrenador de Uruguay, Diego Forlán, anticipó este miércoles un cruce intenso ante la Selección argentina, que recibirá a la Celeste el viernes a las 20 en la Bombonera, y remarcó que la rivalidad histórica entre ambos países le da un valor especial al amistoso, más allá de que no habrá puntos en juego.
En la conferencia que ofreció en el Complejo Celeste, el exdelantero explicó que estos encuentros exceden la condición de preparación. "Son partidos que, por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia. Tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones", afirmó.
El DT Diego Forlán destacó la rivalidad histórica entre Uruguay y la Selección argentina.
Instagram: /aufoficial
El entrenador uruguayo también puso en duda la posibilidad de aprovechar el compromiso para realizar pruebas, porque la calidad del rival obliga a tomar precauciones y reduce el margen de experimentación, aunque aclaró que la dinámica del partido marcará qué variantes podrá evaluar durante los noventa minutos y en qué momento hacerlo.
"Es difícil usar este tipo de partidos para ensayos por el nivel y la jerarquía del rival", reconoció Forlán. De todos modos, señaló que el choque será "lindo, competitivo" y que Uruguay tiene ganas de medirse ante un seleccionado al que definió como una "grandísima selección" por su calidad y presente internacional.
El cruce marcará el primer partido de la segunda ventana internacional de Forlán al frente de Uruguay, que en su gira previa por Asia sufrió una derrota 3-1 ante Japón y después consiguió triunfos 4-1 contra Corea del Sur y 6-1 frente a India, en sus tres presentaciones anteriores.
El Dibu Martínez está en duda para el duelo entre la Selección argentina y Uruguay
La duda sobre la presencia de Emiliano Martínez en el amistoso también forma parte de la previa, ya que el arquero volvió a trabajar con el plantel argentino en Ezeiza después de la operación en la mandíbula, aunque el cuerpo médico todavía debe evaluar su evolución antes de autorizarlo a competir ante la Celeste.
Para proteger la zona intervenida, el Dibu utiliza una pieza fabricada a medida con fibra de carbono, elegida por su resistencia y escaso peso. El diseño cubre el sector de la mandíbula y suma almohadillas internas para amortiguar eventuales golpes, sin limitar los movimientos habituales del guardavalla durante el juego.
El Dibu Martínez utiliza un protector de fibra de carbono diseñado a medida para evitar nuevos golpes.
Instagram: /emi_martinez26
La lesión se produjo el 17 de octubre, durante el partido de Chelsea frente a Everton por la Premier League, cuando Martínez chocó con el defensor Jarrad Branthwaite al salir a cortar un centro y debió abandonar el estadio en camilla, antes de que los estudios confirmaran el daño óseo.