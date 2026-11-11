Dolor en el fútbol: murió Carlos Babington, símbolo de Huracán El exjugador y expresidente del Globo de Parque Patricios falleció este miércoles a los 77 años. Fue campeón en el Metropolitano 1973 y como entrenador consiguió los ascensos a Primera en 1990 y 2000. Por Agregar C5N en









El "Inglés" tenía 77 años.

El exjugador Carlos Babington murió este miércoles a los 77 años. El "Inglés", que también fue entrenador y presidente de Huracán, fue uno de los integrantes del equipo que dirigía César Menotti que se consagró campeón en el Metropolitano de 1973. También jugó el Mundial de Alemania 1974 con la Selección argentina.

"Técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento", fue el mensaje que publicó el conjunto de Parque Patricios en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Babington se formó en las Inferiores de Huracán, en el que disputó más de 300 partidos jugados y convirtió 126 goles en torneos de Primera División. También jugó en el exterior en Wattenscheid 09 (Alemania), Tampa Bay Rowdies (EEUU) y Junior (Colombia). Además, vistió la camiseta de Argentina entre 1971 y 1974.

El inolvidable Huracán de 1973: René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa. Luego llegó la etapa como entrenador. Estuvo al frente de diferentes equipos, entre ellos Racing (1993 y 1997/98) y River (1995). Sin embargo, la mejor etapa la vivió en el Quemero, al que dirigió en cuatro oportunidades y consiguió dos ascensos a Primera en 1990 y 2000. También subió a Banfield a la máxima en 1993.

En 2006 fue electo presidente de Huracán, que se encontraba en la B Nacional. Bajo su mandato, consiguió el retorno a la A en 2007 y en el Clausura 2009, bajo la dirección técnica de Ángel Cappa, alcanzó el subcampeonato tras el recordado partido que perdió con Vélez en Liniers. Luego de aquel motivo ese equipo se desarmó, ya que la mayoría de los futbolistas se encontraban a préstamo. Por ello, durante la gestión recibió muchas críticas por la situación económica de la institución. Se mantuvo hasta julio de 2011.

En 2024, en una entrevista con TN, el Inglés contó su dolor por no volver al estadio Tomás Ducó: "Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo, pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán". El posteo de Huracán por la muerte de Carlos Babington El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso… pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026