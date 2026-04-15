15 de abril de 2026 Inicio
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La durísima lesión de Agustín Marchesín: qué le pasó y cuándo podría volver al arco de Boca

El arquero hizo un mal movimiento en el inicio del partido frente a Barcelona de Ecuador y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. Salió desconsolado y estará varios meses afuera del equipo que conduce Claudio Úbeda.

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Agustín Marchesín lesionó justo en la previa del Superclásico.

Agustín Marchesín lesionó justo en la previa del Superclásico.

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El arquero de Boca, Agustín Marchesín, sufrió una lesión en su rodilla izquierda a los 9 minutos del inicio del partido por fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. Ante esto, se confirmó que estará varios meses afuera de las canchas.

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Marchesín fue a cortar un remate, el pie se le trabó en el césped y ya sintió el dolor que no lo dejó seguir y se tiró en el suelo. Pidió médico y comenzó a comunicarle a sus compañeros: “Me rompí la rodilla, me la rompí”.

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Luego de esto, sus compañeros, entre los que estaba Leandro Paredes, lo consolaron porque comenzó a llorar. Se retiró con asistencia médica y deberá hacerse estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión.

Si bien, no hay confirmación oficial, Paredes habló con la prensa y contó: “El médico nos dijo que Agustín se rompió los ligamentos cruzados”. Y agregó: “Ese sabor amargo de la noche nos queda por la lesión de Agustín. Era difícil seguir el partido así; por suerte lo pudimos sacar adelante”.

“Aprovecho también para mandarle un abrazo de parte de todos, que tenga una buena y pronta recuperación; lo vamos a estar esperando”, expresó Paredes en rueda de prensa.

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Cabe destacar que, de confirmarse la rotura de ligamentos cruzados, tendrá entre 4 y 6 meses de recuperación para volver pasados los siete.

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