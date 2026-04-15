La durísima lesión de Agustín Marchesín: qué le pasó y cuándo podría volver al arco de Boca El arquero hizo un mal movimiento en el inicio del partido frente a Barcelona de Ecuador y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. Salió desconsolado y estará varios meses afuera del equipo que conduce Claudio Úbeda. Por + Seguir en







Agustín Marchesín lesionó justo en la previa del Superclásico. Redes sociales

El arquero de Boca, Agustín Marchesín, sufrió una lesión en su rodilla izquierda a los 9 minutos del inicio del partido por fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. Ante esto, se confirmó que estará varios meses afuera de las canchas.

Marchesín fue a cortar un remate, el pie se le trabó en el césped y ya sintió el dolor que no lo dejó seguir y se tiró en el suelo. Pidió médico y comenzó a comunicarle a sus compañeros: “Me rompí la rodilla, me la rompí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044207856694489286&partner=&hide_thread=false EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hXr88L5oBg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 Luego de esto, sus compañeros, entre los que estaba Leandro Paredes, lo consolaron porque comenzó a llorar. Se retiró con asistencia médica y deberá hacerse estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión.

Si bien, no hay confirmación oficial, Paredes habló con la prensa y contó: “El médico nos dijo que Agustín se rompió los ligamentos cruzados”. Y agregó: “Ese sabor amargo de la noche nos queda por la lesión de Agustín. Era difícil seguir el partido así; por suerte lo pudimos sacar adelante”.

“Aprovecho también para mandarle un abrazo de parte de todos, que tenga una buena y pronta recuperación; lo vamos a estar esperando”, expresó Paredes en rueda de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044213035355517062?s=20&partner=&hide_thread=false "ME ROMPÍ LA RODILLA. ME ROMPÍ" la secuencia completa en La Bombonera: Marchesín recibió atención médica, intentó pararse... pero se dio cuenta al instante de la lesión y rompió en llanto.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NmMvTaFUIa — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 Cabe destacar que, de confirmarse la rotura de ligamentos cruzados, tendrá entre 4 y 6 meses de recuperación para volver pasados los siete.