Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs
En un Cilindro de Avellanada a puertas cerradas, por sanción del Aprevide, la Academia se reencontró con el triunfo, con tanto del colombiano, y se encuentra en zona de clasificación a octavos de final a falta de una fecha.
El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.
Racing superó por 1-0 a Defensa y Justicia, en un Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas, tras la sanción del Aprevide, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La Academia volvió al triunfo en el campeonato local, con gol del colombiano Duvan Vergara, y se metió cuarto, ya en puestos de clasificación a los octavos de final del Grupo A. Además, escaló posiciones en la Tabla Anual y ya está en zona de Copa Sudamericana.
En una cancha sin público, por la sanción impuesta tras el imponente recibimiento con bengalas en la Libertadores, Racing fue el mejor durante gran parte del partido. Tras dos grandes tapadas del arquero de la visita, Enrique Bologna, que le negó el gol a Luciano Vietto y Agustín García Basso, sobre el final del primer tiempo llegó la primera emoción de la tarde.
A los 40', con un remate largo del arquero Facundo Cambeses, la defensa del Halcón quedó mal parada y dejó habilitado a Vergara, que definió el mano a mano dejando en el piso al 1 rival y convirtiendo el único gol del encuentro. Ya en el segundo tiempo, la visita despertó, pero la mala puntería y el gran momento de Cambeses le negaron la igualdad.