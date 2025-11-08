Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs En un Cilindro de Avellanada a puertas cerradas, por sanción del Aprevide, la Academia se reencontró con el triunfo, con tanto del colombiano, y se encuentra en zona de clasificación a octavos de final a falta de una fecha. Por







El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.

Racing superó por 1-0 a Defensa y Justicia, en un Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas, tras la sanción del Aprevide, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La Academia volvió al triunfo en el campeonato local, con gol del colombiano Duvan Vergara, y se metió cuarto, ya en puestos de clasificación a los octavos de final del Grupo A. Además, escaló posiciones en la Tabla Anual y ya está en zona de Copa Sudamericana.

Tras la dura eliminación en semifinales de la Copa Libertadores de América a manos de Flamengo, el equipo de Gustavo Costas debía cambiar el chip rápidamente y enfocarse en un torneo argentino que lo tenía en los últimos puestos. Y luego del valioso empate frente a Central Córdoba en Santiago del Estero (0-0), Racing demostró que está vivo y sacó un triunfazo ante el Halcón de Varela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1987278811277250829&partner=&hide_thread=false ¡¡¡¡¡ !!!!!



Con el gol de Duván Vergara en la primera parte se llevó la victoria para meterse en zona de clasificación a octavos de final. pic.twitter.com/gShTjxrpq3 — Racing Club (@RacingClub) November 8, 2025 En una cancha sin público, por la sanción impuesta tras el imponente recibimiento con bengalas en la Libertadores, Racing fue el mejor durante gran parte del partido. Tras dos grandes tapadas del arquero de la visita, Enrique Bologna, que le negó el gol a Luciano Vietto y Agustín García Basso, sobre el final del primer tiempo llegó la primera emoción de la tarde.

A los 40', con un remate largo del arquero Facundo Cambeses, la defensa del Halcón quedó mal parada y dejó habilitado a Vergara, que definió el mano a mano dejando en el piso al 1 rival y convirtiendo el único gol del encuentro. Ya en el segundo tiempo, la visita despertó, pero la mala puntería y el gran momento de Cambeses le negaron la igualdad.

Zuculini Kevin Gutiérrez Bruno Zuculini barre al capitán de Defensa y Justicia, Kévin Gutiérrez. Agencia Noticias Argentinas De esta manera, la Academia todavía no depende de sí mismo para entrar a la siguiente ronda del torneo. Deberá visitar a Newell's en Rosario y esperar que se den otros resultados para ingresar a los playoffs. En tanto, Defensa, ya sin chances de acceder a copas internacionales por Tabla Anual, recibirá al flamante campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia.