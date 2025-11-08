8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs

En un Cilindro de Avellanada a puertas cerradas, por sanción del Aprevide, la Academia se reencontró con el triunfo, con tanto del colombiano, y se encuentra en zona de clasificación a octavos de final a falta de una fecha.

Por
El colombiano metió un golazo

El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.

Racing superó por 1-0 a Defensa y Justicia, en un Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas, tras la sanción del Aprevide, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La Academia volvió al triunfo en el campeonato local, con gol del colombiano Duvan Vergara, y se metió cuarto, ya en puestos de clasificación a los octavos de final del Grupo A. Además, escaló posiciones en la Tabla Anual y ya está en zona de Copa Sudamericana.

Aprevide sancionó a Racing por tres fechas.
Te puede interesar:

Aprevide sancionó duramente a Racing tras el recibimiento ante Flamengo por Copa Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1987278811277250829&partner=&hide_thread=false

En una cancha sin público, por la sanción impuesta tras el imponente recibimiento con bengalas en la Libertadores, Racing fue el mejor durante gran parte del partido. Tras dos grandes tapadas del arquero de la visita, Enrique Bologna, que le negó el gol a Luciano Vietto y Agustín García Basso, sobre el final del primer tiempo llegó la primera emoción de la tarde.

A los 40', con un remate largo del arquero Facundo Cambeses, la defensa del Halcón quedó mal parada y dejó habilitado a Vergara, que definió el mano a mano dejando en el piso al 1 rival y convirtiendo el único gol del encuentro. Ya en el segundo tiempo, la visita despertó, pero la mala puntería y el gran momento de Cambeses le negaron la igualdad.

Zuculini Kevin Gutiérrez
Bruno Zuculini barre al capit&aacute;n de Defensa y Justicia, K&eacute;vin Guti&eacute;rrez.

Bruno Zuculini barre al capitán de Defensa y Justicia, Kévin Gutiérrez.

De esta manera, la Academia todavía no depende de sí mismo para entrar a la siguiente ronda del torneo. Deberá visitar a Newell's en Rosario y esperar que se den otros resultados para ingresar a los playoffs. En tanto, Defensa, ya sin chances de acceder a copas internacionales por Tabla Anual, recibirá al flamante campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia.

Mirá el resumen de la victoria de Racing sobre Defensa y Justicia en Avellaneda

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

Locura en Avellaneda tras la salida del equipo.

Video: así fue el histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

Bruno Zuculini y Gonzalo Plata van en búsqueda del balón.

Se terminó la ilusión de Racing: empató 0-0 con Flamengo por las semifinales y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases

Rating Cero

El conductor hizo un anuncio que encantó a sus seguidores.

Impacto en el espectáculo: el anuncio de Ángel de Brito sobre LAM que nadie vio venir

Flor Peña celebra sus 51 años

Flor Peña festejó su cumpleaños en el Caribe en familia y con un insólito "hackeo·" de sus redes

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
play

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.
play

Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
play

Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes

últimas noticias

El conductor hizo un anuncio que encantó a sus seguidores.

Impacto en el espectáculo: el anuncio de Ángel de Brito sobre LAM que nadie vio venir

Hace 16 minutos
play
El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.

Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs

Hace 21 minutos
Según el documento, a las empresas contratadas por el ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10 mil inmigrantes a la vez para su localización.

Trump lanzó una convocatoria para que "cazarrecompensas" capturen inmigrantes

Hace 26 minutos
Juan Francisco Trigatti, de 49 años, había sido absuelto en primera instancia, en octubre del año pasado.

Santa Fe: confirman la condena de 12 años a un docente que abusó de 5 nenas en un jardín de infantes

Hace 27 minutos
Flor Peña celebra sus 51 años

Flor Peña festejó su cumpleaños en el Caribe en familia y con un insólito "hackeo·" de sus redes

Hace 47 minutos