Aprevide sancionó duramente a Racing tras el recibimiento ante Flamengo por Copa Libertadores La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte comunicó la clausura total del Cilindro de Avellaneda para partidos de local en las competencias AFA por “falta de organización para el control y vigilancia”. ¿Cuándo podría volver el público al estadio? Por







Aprevide sancionó a Racing por tres fechas. Fotobaires

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDE) sancionó a Racing luego del recibimiento ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores producto del uso de pirotecnia. Por ese motivo, deberán disputar los próximos tres partidos de local a puertas cerradas.

El equipo de Avellaneda disputó el partido de vuelta contra el equipo brasilero por la competencia internacional y quedó eliminado tras empatar 0 a 0, puesto que en la ida había perdido 1 a 0 con gol de Jorge Carrascal.

En la previa, Conmebol y APreViDE habían advertido y pedido a los hinchas que desestimen la ida del uso de la pirotecnia, pero no hicieron caso. El recibimiento estuvo repleto de bengalas y botes de humo, pero no era la primera vez que sucedía, ya que lo mismo ocurrió en semifinales de Copa Sudamericana en 2024.

Aquella vez, APreViDE había dispuesto una suspensión del 50% del aforo para el 10 de noviembre en el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En este caso, por ser reincidentes, la sanción es mayor: por tres fechas no podrá recibir público y se disputará a puertas cerradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thecasualultra/status/1983929421095473173&partner=&hide_thread=false !



THE ATMOSPHERE CREATED BY RACING FANS FOR THE GAME AGAINST FLAMENGO LAST NIGHT



CRAZY SCENES pic.twitter.com/xiccTsuDYo — (@thecasualultra) October 30, 2025 Además, los siguientes tres partidos de local deberán jugarse sin elementos de animación, llámese bombos, trompetas, tirantes, telones y banderas. Por lo que, no regresará el público hasta 2026. La próxima cita que tenía el club era el sábado 8 de noviembre a las 17 y es el último partido de local.