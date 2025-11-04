4 de noviembre de 2025 Inicio
Aprevide sancionó duramente a Racing tras el recibimiento ante Flamengo por Copa Libertadores

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte comunicó la clausura total del Cilindro de Avellaneda para partidos de local en las competencias AFA por “falta de organización para el control y vigilancia”. ¿Cuándo podría volver el público al estadio?

Aprevide sancionó a Racing por tres fechas.

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDE) sancionó a Racing luego del recibimiento ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores producto del uso de pirotecnia. Por ese motivo, deberán disputar los próximos tres partidos de local a puertas cerradas.

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.
Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

El equipo de Avellaneda disputó el partido de vuelta contra el equipo brasilero por la competencia internacional y quedó eliminado tras empatar 0 a 0, puesto que en la ida había perdido 1 a 0 con gol de Jorge Carrascal.

En la previa, Conmebol y APreViDE habían advertido y pedido a los hinchas que desestimen la ida del uso de la pirotecnia, pero no hicieron caso. El recibimiento estuvo repleto de bengalas y botes de humo, pero no era la primera vez que sucedía, ya que lo mismo ocurrió en semifinales de Copa Sudamericana en 2024.

Aquella vez, APreViDE había dispuesto una suspensión del 50% del aforo para el 10 de noviembre en el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En este caso, por ser reincidentes, la sanción es mayor: por tres fechas no podrá recibir público y se disputará a puertas cerradas.

Además, los siguientes tres partidos de local deberán jugarse sin elementos de animación, llámese bombos, trompetas, tirantes, telones y banderas. Por lo que, no regresará el público hasta 2026. La próxima cita que tenía el club era el sábado 8 de noviembre a las 17 y es el último partido de local.

Luego, si Racing llega a clasificar a los playoffs de la Liga Profesional y queda entre los mejores cuatro equipos de su grupo, puede oficiar de local y ahí se descontarían partidos. Pero si clasifica entre los últimos 4, jugará de visitante y no la sanción, se deberá terminar de cumplir el año próximo.

Cabe destacar que, todavía, Conmebol no emitió su sanción y se espera que repita las tres fechas que dio APreViDe por la reincidencia. Previamente, en 2024, prohibió los hinchas en el primer partido de fase de grupos de Copa Libertadores 2025.

