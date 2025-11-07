Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

El exdelantero recordó cuando estuvo a punto de llegar al Rojo. Su pase estaba cerrado, pero una llamada lo llevó a otro equipo donde hizo historia.

Durante una entrevista reciente, Gastón “La Gata” Fernández sorprendió al confesar que estuvo muy cerca de jugar en Independiente, el clásico rival de Racing, club donde tuvo un paso muy recordado por sus hinchas. El exfutbolista, hoy retirado, recordó con detalle aquel momento en el que su futuro parecía inclinarse hacia Avellaneda, aunque finalmente tomó un rumbo muy diferente.

“Estuve cerca, sí. Tenía bastante avanzada mi llegada a Independiente porque Tigres de México, que era dueño de mi pase, había llegado a un acuerdo con ellos”, explicó el ex delantero, dejando en claro que las negociaciones estaban encaminadas.

Pese a su pasado en la Academia, el exfutbolista reconoció que aquella posibilidad le habría significado algo muy especial por una cuestión familiar: “Mi abuelo era vitalicio de Independiente y creo que para él hubiese sido un sueño, lo mejor que le podía pasar en la vida, que su nieto jugara ahí”.

Sin embargo, cuando todo parecía cerrado , apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. “Después apareció Sebastián, apareció Estudiantes, e hicimos un volantazo. Terminamos en el country de City Bell”, relató el exjugador, en referencia a Sebastián Verón, quien fue clave para convencerlo de sumarse al Pincha, donde alcanzaría sus mayores logros.

Gastón Fernández tuvo una extensa trayectoria marcada por su talento, goles decisivos y paso por equipos de renombre en Argentina y el exterior. A lo largo de su carrera profesional disputó un total de 500 partidos y convirtió 110 goles , repartidos entre ligas nacionales, copas y torneos internacionales.

Su debut fue en River, donde jugó 62 encuentros y anotó 7 goles. Luego pasó por Racing, donde registró 7 tantos en 25 partidos. En el fútbol mexicano defendió las camisetas de Monterrey y Tigres, con un total de 56 partidos y 19 goles entre ambos clubes.

En Argentina también dejó una gran impresión en San Lorenzo, donde marcó 10 goles en 32 compromisos. Aún así, su etapa más destacada fue con Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en referente y símbolo del club: disputó 227 partidos, convirtió 42 goles y fue campeón de la Copa Libertadores 2009, además de otros títulos locales.

El recorrido internacional de la Gata incluyó pasos por Portland Timbers de la MLS, con 14 tantos en 62 encuentros, Universidad de Chile, donde sumó 11 goles en 24 partidos, y un breve paso por Gremio de Brasil.