7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

El exdelantero recordó cuando estuvo a punto de llegar al Rojo. Su pase estaba cerrado, pero una llamada lo llevó a otro equipo donde hizo historia.

Por
Cuando todo parecía cerrado

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Redes sociales
  • Gastón “La Gata” Fernández reveló que estuvo cerca de fichar por Independiente antes de sumarse a Estudiantes de La Plata.
  • El exdelantero contó que Tigres de México, dueño de su pase, había llegado a un acuerdo con el club de Avellaneda.
  • A pesar de su pasado en Racing, explicó que su abuelo era socio vitalicio del Rojo y que para él habría sido “un sueño”.
  • Finalmente, la historia cambió con la aparición de Juan Sebastián Verón, que lo convenció para llegar al Pincha y marcar una etapa.

Durante una entrevista reciente, Gastón “La Gata” Fernández sorprendió al confesar que estuvo muy cerca de jugar en Independiente, el clásico rival de Racing, club donde tuvo un paso muy recordado por sus hinchas. El exfutbolista, hoy retirado, recordó con detalle aquel momento en el que su futuro parecía inclinarse hacia Avellaneda, aunque finalmente tomó un rumbo muy diferente.

Garnacho mostró su look de entrecasa.
Te puede interesar:

Relax y estilo: Alejandro Garnacho mostró su conjunto deportivo color crema que será tendencia

“Estuve cerca, sí. Tenía bastante avanzada mi llegada a Independiente porque Tigres de México, que era dueño de mi pase, había llegado a un acuerdo con ellos”, explicó el ex delantero, dejando en claro que las negociaciones estaban encaminadas.

Pese a su pasado en la Academia, el exfutbolista reconoció que aquella posibilidad le habría significado algo muy especial por una cuestión familiar: “Mi abuelo era vitalicio de Independiente y creo que para él hubiese sido un sueño, lo mejor que le podía pasar en la vida, que su nieto jugara ahí”.

Sin embargo, cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. “Después apareció Sebastián, apareció Estudiantes, e hicimos un volantazo. Terminamos en el country de City Bell”, relató el exjugador, en referencia a Sebastián Verón, quien fue clave para convencerlo de sumarse al Pincha, donde alcanzaría sus mayores logros.

Gata Fernandez

Los números de la Gata Fernández en su carrera

Gastón Fernández tuvo una extensa trayectoria marcada por su talento, goles decisivos y paso por equipos de renombre en Argentina y el exterior. A lo largo de su carrera profesional disputó un total de 500 partidos y convirtió 110 goles, repartidos entre ligas nacionales, copas y torneos internacionales.

Su debut fue en River, donde jugó 62 encuentros y anotó 7 goles. Luego pasó por Racing, donde registró 7 tantos en 25 partidos. En el fútbol mexicano defendió las camisetas de Monterrey y Tigres, con un total de 56 partidos y 19 goles entre ambos clubes.

Gata Fernandez

En Argentina también dejó una gran impresión en San Lorenzo, donde marcó 10 goles en 32 compromisos. Aún así, su etapa más destacada fue con Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en referente y símbolo del club: disputó 227 partidos, convirtió 42 goles y fue campeón de la Copa Libertadores 2009, además de otros títulos locales.

El recorrido internacional de la Gata incluyó pasos por Portland Timbers de la MLS, con 14 tantos en 62 encuentros, Universidad de Chile, donde sumó 11 goles en 24 partidos, y un breve paso por Gremio de Brasil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.
play

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

Lionel Messi ganó el The Best﻿ en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.

FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de Argentina.

La Selección argentina confirmó la lista de convocados para enfrentar a Angola: con Lionel Messi y varias ausencias

quintero banco a gallardo en la previa del superclasico: en ningun momento le soltamos la mano

Quintero bancó a Gallardo en la previa del Superclásico: "En ningún momento le soltamos la mano"

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia confirmó que la Selección argentina no tendrá jugadores del fútbol argentino contra Angola

Rating Cero

El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

últimas noticias

Esto le pasa al cuerpo si comés 3 huevos al día durante un mes: tenés que saberlo

Hace 13 minutos
Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Hace 14 minutos
El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Hace 21 minutos
play
Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

Hace 33 minutos
Mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial. 

El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura para "simplificar procesos productivos"

Hace 44 minutos