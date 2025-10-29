Por un lugar en la final, Racing empata con Flamengo en Avellaneda por la Copa Libertadores La Academia, tras un recibimiento histórico en el Cilindro de Avellaneda, buscará dar vuelta la serie ante el Mengao tras la derrota por 1-0 en Río de Janeiro y llegar a la final de la Copa Libertadores por primera vez luego de 58 años. Por







Bruno Zuculini y Gonzalo Plata van en búsqueda del balón. @Libertadores Santiago Solari pelea el balón contra el lateral brasileño Alex Sandro. Racing recibe a Flamengo en el Cilibdro de Avellaneda.

Racing iguala con Flamengo, en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. La Academia, tras un recibimiento histórico, enfrenta un partido histórico ante el Mengao, y buscará dar vuelta la serie tras la derrota por 1-0 en Río de Janeiro, para llegar a la final del certamen internacional por primera vez luego de 58 años. Dirige el árbitro chileno Piero Maza.

racing recibimiento

Un partido de Copa Libertadores. Ni más ni menos fue el primer tiempo entre la calidad de Flamengo, y las ganas y el espíritu de un Racing que igualaba el nivel de los brasileños a puro empuje. Así, la primera etapa fue de ida y vuelta en Avellaneda, donde otra vez la figura fue el mismo de Río de Janeiro: Facundo Cambeses.

El arquero del local fue el responsable de que el arco de la Academia no fuera vencido con dos atajadas monumentales: un mano a mano con el uruguayo Guillermo Varela y, sobre el final, le sacó con la cara un remata e Giorgian de Arrascaeta. El 1 de la Academia está en un nivel altísimo y lo demostró en esta semifinal.

carrascal racing flamengo Carrascal, figura en Río de Janeiro, quiere escapar de la marca de Mura. @Libertadores