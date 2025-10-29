Por un lugar en la final, Racing empata con Flamengo en Avellaneda por la Copa Libertadores

Racing iguala con Flamengo, en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. La Academia, tras un recibimiento histórico, enfrenta un partido histórico ante el Mengao, y buscará dar vuelta la serie tras la derrota por 1-0 en Río de Janeiro, para llegar a la final del certamen internacional por primera vez luego de 58 años. Dirige el árbitro chileno Piero Maza.
Un partido de Copa Libertadores. Ni más ni menos fue el primer tiempo entre la calidad de Flamengo, y las ganas y el espíritu de un Racing que igualaba el nivel de los brasileños a puro empuje. Así, la primera etapa fue de ida y vuelta en Avellaneda, donde otra vez la figura fue el mismo de Río de Janeiro: Facundo Cambeses.
El arquero del local fue el responsable de que el arco de la Academia no fuera vencido con dos atajadas monumentales: un mano a mano con el uruguayo Guillermo Varela y, sobre el final, le sacó con la cara un remata e Giorgian de Arrascaeta. El 1 de la Academia está en un nivel altísimo y lo demostró en esta semifinal.
carrascal racing flamengo
Carrascal, figura en Río de Janeiro, quiere escapar de la marca de Mura.
@Libertadores
El equipo de Gustavo Costas no se quedó atrás, y con más ganas que ideas empujó en el partido y hasta tuvo dos chances claras para adelantarse en el marcador. Tomás Conechny conectó un centro desde la banda derecha, y fue controlado por Agustín Rossi. Luego, tras una salida desde abajo de Cambeses, que derivó en un pase-gol para Santiago Solari, que desperdició la chance con un remate desviado.
Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores: las formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Luiz Araújo; y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luís.