Esta playa de Brasil no es muy visitada, tiene una naturaleza única y queda cerca de Argentina: cuál es y cómo llegar A diferencia de las playas más concurridas y urbanizadas del norte de la isla, Naufragados brinda una experiencia de naturaleza intacta y un entorno de tranquilidad.







Praia dos Naufragados, en el sur de Florianópolis, es una playa tranquila y poco masificada, accesible solo por un sendero selvático de 40 a 60 minutos Tripadvisor

Ofrece un entorno natural virgen con mar abierto, arena clara y vistas impactantes, junto a lugares históricos como el faro y la fortaleza cercana.

Mantiene servicios básicos y un ambiente rústico, sin construcciones grandes, ideal para quienes buscan desconexión y contacto directo con la naturaleza.

Es de fácil acceso para argentinos, ya sea por tierra hasta Caieira da Barra do Sul o mediante vuelos a Florianópolis para luego completar el recorrido. La playa Naufragados, ubicada en el extremo sur de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, Brasil, mantiene un perfil discreto que la preserva del turismo masivo y la convierte en un tesoro natural poco explorado. A diferencia de las playas más urbanizadas del norte de la isla, ofrece un entorno de naturaleza virgen y tranquilidad, reforzado por su nombre, que remite a un naufragio ocurrido en 1753 y suma un toque de misterio histórico. Este carácter agreste la vuelve ideal para quienes buscan una escapada auténtica y alejada de la multitud.

Su principal atractivo radica en el paisaje único y en la geografía impactante que la rodea. La playa combina arena blanca y mar abierto con olas perfectas para el barreteo o un baño refrescante. El acceso implica una caminata de intensidad media de entre 40 y 50 minutos por un sendero selvático, donde una subida inicial, pequeños arroyos y vegetación exuberante permiten una conexión directa con la Mata Atlántica. El entorno también invita a explorar puntos cercanos como el Faro de los Náufragos, construido en 1861, y la Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição da Barra, de 1742, ubicados en la cercana Isla de Araçatuba.

Además de su belleza, Naufragados destaca por su accesibilidad para viajeros argentinos. Su ubicación en el sur de Brasil reduce considerablemente los tiempos de viaje por tierra, convirtiéndola en una alternativa práctica para quienes parten desde ciudades como Buenos Aires. El acceso al sendero inicia en Caieira da Barra do Sul, punto al que se llega en vehículo o transporte público. Para quienes prefieren mayor comodidad, los vuelos directos al aeropuerto internacional Hercílio Luz (FLN) permiten arribar rápidamente a Florianópolis y completar el recorrido hacia esta playa excepcional.

Cómo es praia dos naufragados, la playa brasilera con mucha tranquilidad Praia dos Naufragados, ubicada en el extremo sur de la Isla de Santa Catarina en Florianópolis, representa un refugio ideal para quienes buscan alejarse del bullicio característico de las playas más concurridas de Brasil. Su encanto radica en la dificultad de acceso, que funciona como un filtro natural frente al turismo masivo. Al no contar con una conexión directa por carretera, conserva una atmósfera serena donde predominan el sonido de las olas y el canto de las aves, creando una pausa real frente al ritmo acelerado de la vida urbana.

Llegar a Naufragados se convierte en parte esencial de la experiencia. El acceso únicamente se realiza mediante una caminata de entre 45 y 60 minutos que inicia en Caieira da Barra do Sul, un pequeño poblado del sur de la isla. El sendero atraviesa un fragmento muy bien conservado de la Mata Atlántica, con subidas y bajadas suaves que van revelando un paisaje de vegetación exuberante, árboles de gran tamaño y ocasional presencia de fauna local. Ese esfuerzo físico inicial funciona como un filtro natural y recompensa al visitante con una inmersión completa en la selva antes de llegar al mar.

Al finalizar el trayecto, la playa aparece como una media luna de arena clara enmarcada por morros cubiertos de vegetación. Al tratarse de una playa de mar abierto, presenta un oleaje intenso que resulta atractivo para quienes practican surf o bodyboard, aunque también ofrece sectores aptos para bañarse con tranquilidad. La ausencia de grandes construcciones, hoteles o estructuras de cemento permite que el entorno natural domine por completo, reforzando la sensación de aislamiento y pureza. A pesar de su carácter agreste, Naufragados cuenta con servicios básicos que acompañan la estadía sin romper su esencia. Pequeños puestos atendidos por habitantes locales ofrecen comidas sencillas y frescas, como pescados y mariscos preparados al momento, junto con bebidas frías y jugos naturales. Estas propuestas mantienen un espíritu rústico que encaja con la identidad de la playa, invitando a disfrutar del lugar desde la comodidad, pero sin alterar su ambiente relajado y auténtico. El nombre "Naufragados" remite al naufragio de dos embarcaciones portuguesas ocurrido en 1753, un hecho que dejó huellas históricas en la zona. Uno de los senderos cercanos conduce al Faro de Naufragados, construido en el siglo XIX, que sigue en funcionamiento y ofrece una vista panorámica privilegiada del océano y de la Isla de Araçatuba, donde se encuentra una antigua fortaleza colonial. Estos elementos añaden un componente cultural y patrimonial que enriquece aún más la visita. En conjunto, Praia dos Naufragados se posiciona como una opción ideal para quienes priorizan la naturaleza, la tranquilidad y la autenticidad por encima de las comodidades modernas. Su acceso mediante caminata, su infraestructura mínima y su carga histórica convergen en una experiencia de playa distinta, que recompensa a quienes aceptan el recorrido previo con una de las costas más serenas y singulares de todo Florianópolis, una verdadera joya escondida.