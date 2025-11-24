24 de noviembre de 2025 Inicio
Cristiano Ronaldo le subió el nivel a su look con unos lentes futuristas

El delantero portugués es una leyenda dentro de la cancha y un ícono de la moda afuera. En una nueva sesión de fotos, demostró que cualquier outfit se puede elevar con el accesorio adecuado.

Los looks de Cristiano Ronaldo marcan tendencia afuera de la cancha.

  • Cristiano Ronaldo siempre marca tendencia con su estilo.
  • En esta ocasión, le subió el nivel a su look con un sencillo accesorio.
  • Usó una remera blanca clásica y una campera abierta de color gris oscuro.
  • Para completar el outfit, eligió unos lentes de sol de montura fina y estilo futurista que aportaron sofisticación.

Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol y, también, un ícono de la moda. El delantero del Al-Nassr y de la Selección de Portugal se destaca por su estilo cuidado, elegante y siempre a la última moda, y en esta ocasión le subió el nivel a su look con unos lentes de sol futuristas.

Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Trump

CR7 compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que jugó con un efecto de movimiento y un outfit clásico con toques urbanos. El resultado: muchísima actitud. Como base, eligió una remera blanca básica de cuello redondo sobre la que lució una campera de color gris oscuro, abierta para darle un aire relajado.

Pero el detalle que más llamó la atención fueron unos lentes de sol de montura fina y estilo futurista que aportaron misterio y sofisticación al conjunto. Se trata de un look que mezcló elementos de los '90 con otros más modernos, y que mostró cómo piezas básicas pueden transformarse con capas y accesorios.

Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump

Cristiano Ronaldo se convirtió en noticia a nivel mundial tras participar de una cena de gala con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso le ofreció un tour por su despacho, el Salón Oval, y le entregó la "llave de oro" de la Casa Blanca. Las imágenes no tardaron en viralizarse.

CR7 fue uno de los invitados destacados de la cena en la que también estuvieron el magnate Elon Musk, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La visita fue parte de la estrategia de promoción de Arabia Saudita, donde actualmente juega el portugués, para ser el anfitrión del Mundial 2034.

Durante el evento, Trump agradeció la presencia de Ronaldo y destacó que su hijo menor, Barron Trump, "lo respeta un poco más" después de haberlos presentado en persona. Además, la cuenta de Instagram de la Casa Blanca publicó un video en el que se ve a Trump brindándole un tour por el emblemático edificio.

"Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mí y a mi futura esposa Georgina Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar, y estoy listo para contribuir a inspirar a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera", aseguró Cristiano en un posteo.

