ANMAT prohibió una reconocida marca de aceite de oliva El ente de control quitó el producto de la venta tras detectar irregularidades sanitarias, falsificación de registros y ausencia de controles oficiales. Por Agregar C5N en









ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva. Redes sociales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de un aceite de oliva tras comprobarse que se trataba de un producto falsificado, el cual carecía de los controles sanitarios obligatorios para su consumo de forma segura.

La medida fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través de la disposición 3521/2026, donde se ordena el retiro inmediato del mercado del “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive”.

La investigación del organismo de control se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia empresa titular de la marca. Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades determinaron que el lote en cuestión era apócrifo: utilizaba de manera indebida el nombre comercial y los registros sanitarios pertenecientes a otra firma legalmente constituida.

Al no contar con una autorización oficial para su elaboración, fraccionamiento y comercialización, la ANMAT dictaminó que el producto es ilegal. Al desconocerse las condiciones higiénicas de su producción y el origen real de sus componentes, la autoridad sanitaria procedió a su prohibición preventiva para resguardar la salud de los consumidores.

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