A qué hora es y cómo ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Los detalles del evento que dará inicio a la máxima cita futbolística. La guía completa con los canales de transmisión y el cronograma para no perderse ningún detalle del show.

El Mundial 2026 se convertirá en la primera de la historia en contar con tres naciones anfitrionas y 48 equipos competidores , lo que amplifica y multiplica la magnitud de cada evento. De este modo, se desarrollarán tres ceremonias de apertura (una en México, otra en Estados Unidos y otra en Canadá) para que cada país organizador exhiba su identidad cultural.

La decisión de descentralizar la apertura busca descentralizar el protagonismo y otorgarle a cada sede la posibilidad de festejar ante su propio público el inicio de esta cita histórica. Esta modalidad inédita no solo representa un enorme desafío logístico en materia de coordinación y transmisiones televisivas en simultáneo, sino que también promete conectar a los fanáticos de todo el continente.

Por otro lado, este formato extendido de inauguración servirá como la antesala perfecta para los primeros encuentros de la fase de grupos de las respectivas selecciones locales en sus tierras. Se espera que cada estadio ofrezca un espectáculo visual imponente y de alto impacto tecnológico, marcando un precedente de cara a las futuras ediciones del torneo.

El acto principal y de mayor trascendencia será el inicial , programado para llevarse a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 11 de junio, sirviendo como prólogo del partido que inaugurará el certamen: México frente a Sudáfrica . La celebración comenzará 90 minutos antes del partido estipulado para las 16 (hora argentina), es decir, a las 14.30.

Estadio Azteca

Los restantes actos de apertura se llevarán a cabo el viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos, sirviendo como antesala de los encuentros que sus respectivos combinados nacionales afrontarán ante Bosnia-Herzegovina y Paraguay. El de los canadienses será el viernes a las 14.30 porque su partido comienza a las 16 horas y el de los estadounidenses será a las 20.30 debido a que su encuentro arrancará a las 22 (hora argentina).

Esta distribución de horarios y sedes no solo busca captar la atención de las distintas regiones en sus respectivos segmentos de mayor audiencia, sino que además plantea una maratón televisiva inédita para los fanáticos globales. Al escalonarse los espectáculos y los partidos, la FIFA asegura una cobertura continua que mantendrá las pantallas encendidas durante todo el fin de semana de apertura.

Cómo ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026

En la Argentina, diversas pantallas transmitirán todo lo que pase en el Mundial y sobre todo la apertura. DSports se posiciona como la única señal con los 104 partidos en su grilla, abarcando desde la ceremonia de apertura del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta el duelo decisivo del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La particularidad de esta edición es que los canales de DirecTV estarán integrados en Flow (en las frecuencias 109 y 110) y en la aplicación de Paramount+.

Television - control

TyC Sports aparece como otra de las alternativas para seguir la inauguración y, de acuerdo con versiones extraoficiales, televisará 52 compromisos. Por su lado, Telefé ofrecerá 32 partidos y la TV Pública contará apenas con 10, señal que de hecho replicará de manera directa la cobertura de DSports. Los tres medios, cabe destacar, pondrán en pantalla las presentaciones de la selección argentina.

ESPN se acopló a las opciones de transmisión mediante Disney+ Premium, espacio digital donde se emitirán 22 choques correspondientes a la ronda inicial, dos de los 16avos de final, dos de octavos, un cruce de cuartos de final, las semifinales y el partido por el título. En definitiva, sumarán 30 transmisiones que contemplarán también los compromisos del combinado nacional.