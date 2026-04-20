Rival en el Mundial 2026: cuál es la curiosa historia de Austria respecto a la navidad Mitad demonio mitad cabra, se dice que la criatura aparece la noche de cada 5 de diciembre. Por + Seguir en







El origen de la tradición se encuentra en los antiguos rituales paganos alpinos que tenían el objetivo de ahuyentar a los espíritus del invierno, criaturas que simbolizan las fuerzas de la naturaleza.

En Austria son muchas las tradiciones que destacan, aunque hay una especialmente tétrica y, para muchos, siniestra.

Recibe el nombre de el Krampus, y es una criatura que aparece cada 5 de diciembre por la noche para llevar a todos los habitantes advertencias y castigos simbólicos.

En este país son muchas las tradiciones navideñas que, al igual que en el resto de países, resultan más amigables. En esta línea, los mercados navideños son un auténtico símbolo de éste.

El origen de la tradición se encuentra en los antiguos rituales paganos alpinos que tenían el objetivo de ahuyentar a los espíritus del invierno, criaturas que simbolizan las fuerzas de la naturaleza. Se acerca la Navidad en el continente europeo, y cada país la celebra a su manera. Mientras que en España se celebra el Día de Reyes y en Portugal celebran la “Consoada”, en Austria son muchas las tradiciones que destacan, aunque hay una especialmente tétrica y, para muchos, siniestra. Recibe el nombre de el Krampus, y es una criatura que aparece cada 5 de diciembre por la noche para llevar a todos los habitantes advertencias y castigos simbólicos.

De igual manera, en Austria son muchas las tradiciones navideñas que, al igual que en el resto de países, resultan más amigables. En esta línea, los mercados navideños son un auténtico símbolo del país. Los más famosos se encuentran en Viena, Salzburgo, Innsbruck y Graz. Decorados con miles de luces hacen las delicias de visitantes y locales. Lo habitual es la venta de artesanía, velas, juguetes de madera, comida típica y el clásico ‘Glühwein’ o vino caliente.

Cómo es la historia de Krampus en Austria y qué relación tiene con la navidad Al hablar de la tradición del Krampus, hay mucho que explicar. Su apariencia no es en absoluto agradable: cuernos grandes, pelaje oscuro de color marrón y negro, lengua larga y distintos objetos decoran su cuerpo. Cadenas, cencerros y un saco o cesta es lo único con lo que esta extraña criatura se pasea por las calles de Austria para ‘llevarse’ a los niños malos. Aunque lo cierto es que no solo se trata de una tradición de este país, sino que en Alemania, Suiza, Eslovenia, Hungría y el norte de Italia también se celebra.

krapussss El origen de la tradición se encuentra en los antiguos rituales paganos alpinos que tenían el objetivo de ahuyentar a los espíritus del invierno, criaturas que simbolizan las fuerzas de la naturaleza. Así, lo más seguro es que la tradición y creencia también haya cambiado ligeramente y se haya amoldado a los nuevos tiempos con la llegada del cristianismo, pues hay algo que muchos no saben: Krampus es la ‘antítesis’ de San Nicolás, el santo bueno. De igual manera, es posible hablar del simbolismo cultural que representa:

La parte oscura del invierno

Miedo controlado como herramienta educativa

La dualidad recompensa/castigo

La conexión con rituales ancestrales de transición entre estaciones Finalmente, también es importante recalcar que la creencia en este ser va acompañada de toda una serie de celebraciones, como los desfiles de Krampus. Las calles se llenan de decenas e incluso cientos de personas disfrazadas con trajes artesanales. Máscaras de madera tallada, pieles de cabra u oveja, enormes cencerros y maquillaje y efectos de fuego hacen que, para muchos, la noche pase a convertirse en un momento especialmente tétrico de la Navidad.

Con el paso del tiempo la tétrica tradición ha tenido momentos de mayor y menor popularidad, aunque nunca llegó a desaparecer. Su aparición en cine y series ha contribuido a la creación y surgimiento de réplicas en otros países, así como el turismo navideño. Esto no es de extrañar, pues para la gente que viene de fuera resulta algo más que extraño y llamativo. Así, la enseñanza para los niños es sencilla: si te portas bien; San Nicolás te premia, y si te portas mal; Krampus te asustará con sus cadenas o incluso te llevará con él. krampuss Dicho sea de paso, en lo que respecta a lo deportivo, Austria ha clasificado oficialmente al Mundial 2026. Esta será su octava participación en una Copa del Mundo y marca su regreso al torneo más importante después de 28 años de ausencia, siendo su última vez en Francia 98. El equipo dirigido por Ralf Rangnick selló su pasaje directo el 18 de noviembre de 2025 al terminar como líder del Grupo H de las eliminatorias de la UEFA, asegurando el primer puesto tras un empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina.