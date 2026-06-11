Mundial 2026: a qué hora arrancan las transmisiones de la ceremonia inaugural y qué canales la emiten

La fiesta de inauguración se realizará en la previa del primer encuentro del certamen entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca. Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda serán algunos de los artistas que toquen.

El Mundial 2026 inicia este jueves en el estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica , pero en la previa se hará una ceremonia inaugural que tendrá las presentaciones de artistas como Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, entre otros. ¿Cuáles son los canales que lo transmitirán?

El acto principal de la máxima cita futbolística será 90 minutos antes del encuentro deportivo , el cual está pactado para las 16 (horario argentina), es decir, el show iniciará a las 14:30 . Los otros actos se llevarán a cabo el viernes 12 en Canadá y Estados Unidos antes de Bosnia-Herzegovina y Paraguay.

El de los canadienses será el viernes 14:30 porque su partido inicia a las 16 y el de Estados Unidos será a las 20:30 porque el partido iniciará a las 22.

Al igual que para los partidos de la Selección argentina, hay diferentes canales que emiten todos los partidos. Sin embargo, la ceremonia inaugural no la pasarán todos los canales: Telefe tendrá el inicio de su emisión incluso antes de la apertura e iniciará a las 14.

TyC Sports comenzará una hora antes de la ceremonia y hará una previa desde las 13:30. Desde las 14, tendrá su transmisión DSports y Disney + estará disponible solo en Plan Premium desde las 14:20 , pero hay una transmisión llamada ESPN Mundial que irá desde las 11 hasta las 14:20, es decir, hará la previa del show.

TV Pública, Amazon Prime y Paramount + retransmitirán la señal de DSports, por lo que no contará con transmisión propia ni con relatores propios.

Cómo ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026

En la Argentina, diversas pantallas transmitirán todo lo que pase en el Mundial y sobre todo la apertura. DSports se posiciona como la única señal con los 104 partidos en su grilla, abarcando desde la ceremonia de apertura del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta el duelo decisivo del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La particularidad de esta edición es que los canales de DirecTV estarán integrados en Flow (en las frecuencias 109 y 110) y en la aplicación de Paramount+.

Ceremonia de apertura

TyC Sports aparece como otra de las alternativas para seguir la inauguración y, de acuerdo con versiones extraoficiales, televisará 52 compromisos. Por su lado, Telefé ofrecerá 32 partidos y la TV Pública contará apenas con 10, señal que de hecho replicará de manera directa la cobertura de DSports. Los tres medios, cabe destacar, pondrán en pantalla las presentaciones de la selección argentina.

ESPN se acopló a las opciones de transmisión mediante Disney+ Premium, espacio digital donde se emitirán 22 choques correspondientes a la ronda inicial, dos de los 16avos de final, dos de octavos, un cruce de cuartos de final, las semifinales y el partido por el título. En definitiva, sumarán 30 transmisiones que contemplarán también los compromisos del combinado nacional.

¿Cuándo y a qué hora canta Shakira?

La presentación de Shakira tendrá un importante despliegue técnico y la participación de artistas de la talla de Alejandro Fernández, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, entre otros artistas. Según el cronograma oficial de la FIFA, la intérprete de grandes himnos futbolísticos se presentará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el jueves 11 de junio, a partir de las 14:30 (hora de Argentina).