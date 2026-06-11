ARCA reglamentó el nuevo régimen para blanquear empleados: quitas de hasta 90% y planes de pago

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en marcha el Programa de Promoción del Empleo Registrado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la implementación del Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) , una herramienta incluida en la reforma laboral que apunta a reducir la informalidad y facilitar la incorporación de trabajadores al sistema formal.

Cuáles son los cambios que tiene el monotributo de ARCA en la segunda mitad del 2026

La reglamentación fue publicada este jueves mediante la Resolución General 5862/2026 en el Boletín Oficial y define las condiciones para que las empresas privadas puedan regularizar personal no registrado o con registraciones incompletas, accediendo a beneficios fiscales y planes especiales de pago.

El programa alcanza a empleadores que declaren relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de adherirse. También podrán incorporarse casos surgidos de fiscalizaciones laborales con obligaciones pendientes, aun cuando esas deudas estén siendo discutidas en instancias administrativas o judiciales.

Entre los incentivos más relevantes figura la reducción de las obligaciones adeudadas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones sin fines de lucro, podrán obtener una quita del 90%. Para las firmas medianas, el beneficio será del 80%, mientras que las grandes empresas accederán a una condonación del 70%.

A su vez, la normativa elimina completamente las deudas vinculadas al Seguro de Salud, al sistema de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondientes a los empleados regularizados bajo este esquema.

ARCA

Quienes opten por cancelar el saldo pendiente en un único desembolso recibirán además una reducción adicional del 50% sobre la porción de deuda que no haya sido alcanzada por las condonaciones previstas inicialmente.

Para los empleadores que necesiten financiar el monto restante, ARCA habilitó planes de pago con una tasa del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán extender el financiamiento hasta en 72 cuotas; las medianas contarán con un máximo de 48, mientras que las grandes empresas tendrán la posibilidad de cancelar en hasta 36 pagos.

Nuevo régimen para blanquear empleados: los plazos disponibles

El plazo para adherir al PER y completar la regularización laboral vencerá el 28 de noviembre de 2026. Los trámites deberán realizarse a través de las plataformas digitales del organismo, donde será necesario registrar o corregir los datos de los trabajadores y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

Según informó ARCA, las herramientas para iniciar el proceso estarán habilitadas desde el 16 de junio. La medida forma parte de las políticas impulsadas tras la reforma laboral y busca fomentar el empleo registrado mediante una reducción de los costos asociados a la formalización.