Mundial 2026: qué canal transmite la ceremonia inaugural

La expectativa global se concentra en el inicio del Mundial 2026, que tendrá su puntapié inicial en el Estadio Azteca de México. En Argentina, la transmisión en vivo de la ceremonia de apertura y de los partidos principales estará repartida entre la televisión abierta y las señales de cable.

Dos canales de televisión abierta desplegarán una cobertura preferencial para el evento. Por su parte, las señales de cable competirán fuertemente sumando análisis previos con especialistas , datos estadísticos en tiempo real y el minuto a minuto del color desde las tribunas aztecas para cuando México enfrente a Sudáfrica para darle inicio al torneo de futbol más importante del mundo.

De este modo, el público local tendrá garantizado un abanico amplio de opciones para seguir uno de los momentos más icónicos del torneo antes del primer encuentro de la competencia. Esta emisión conjunta servirá como el marco perfecto para el inicio de la cita máxima en Norteamérica , consolidando a los diferentes canales como las opciones de referencia para los fanáticos del fútbol.

El Mundial 2026 está a punto de comenzar con una propuesta totalmente inédita para los fanáticos. La primera de las tres ceremonias de apertura que tendrá el Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. El evento principal está pautado para arrancar a las 14:30 (horario de Argentina) , sirviendo como la antesala perfecta de 90 minutos antes de que ruede la pelota de manera oficial.

El Estadio Azteca, que se convertirá en el primer recinto de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas, se vestirá de fiesta para un despliegue artístico. Grandes estrellas de la música internacional y regional como Shakira, J Balvin, Maná y Danny Ocean le pondrán ritmo a la jornada inicial, justo antes de que la selección de México y Sudáfrica disputen el partido inaugural del torneo a partir de las 16 (hora argentina).

Sin embargo, los espectáculos de apertura no terminarán allí, marcando un hito organizativo por parte de la FIFA al dividir las celebraciones entre los países anfitriones. El viernes 12 de junio será el turno de las otras dos sedes principales: Canadá presentará a las 13.30 su propio show cultural en Toronto previo a su debut ante Bosnia, mientras que la ciudad de Los Ángeles albergará la última fiesta de inauguración en el SoFi Stadium a las 20:30 (hora argentina), contando con figuras de la talla de Katy Perry, LISA y Anitta antes del cruce de Estados Unidos frente a Paraguay.

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming.

La transmisión televisiva de la gran apertura en el Estadio Azteca contará con un amplio abanico de señales para el público argentino. Quienes prefieran la televisión abierta podrán sintonizar de forma gratuita la cobertura de Telefe, canal que emitirá el evento en vivo junto con los partidos más destacados, al igual que la TV Pública. Por su parte, la televisión por cable ofrecerá dos alternativas fuertes: DSports, que posee los derechos de la totalidad de la cita mundialista, y TyC Sports, que desplegará sus equipos periodísticos tradicionales.

En el plano de las plataformas digitales, el streaming presentará opciones variadas y adaptadas a diferentes dispositivos para seguir el evento en directo. Los usuarios abonados a Disney+ Premium tendrán acceso a la transmisión a través de la señal de ESPN, mientras que Paramount+ integrará de forma directa los canales de DSports en su catálogo. Asimismo, los suscriptores de los servicios de cableoperadores locales podrán sintonizar las señales correspondientes mediante las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play.

Ceremonia de apertura

Para aquellos espectadores que busquen opciones online totalmente sin costo, las alternativas oficiales permitirán conectarse desde cualquier celular o computadora. La web oficial de Mi Telefe transmitirá en vivo toda la antesala artística y el color de las tribunas sin necesidad de contar con una suscripción paga. De este modo, la multiplicidad de pantallas garantiza que los fanáticos del fútbol puedan elegir la calidad de imagen, los relatores y el formato que prefieran.