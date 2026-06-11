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11 de junio de 2026 Inicio

Por qué República Checa cambió su nombre a Chequia en el Mundial 2026

El seleccionado integra el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur y genera confusiones acerca de su nombre entre los hinchas.

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La selección de fútbol de Chequia integra el Grupo A del Mundial 2026.

La selección de fútbol de Chequia integra el Grupo A del Mundial 2026.

Federación Checa de Fútbol

Uno de los equipos integrantes del Grupo A del Mundial 2026 es República Checa, que figura en los documentos oficiales FIFA como Chequia, lo que genera incertidumbre entre periodistas y público en general sobre cómo nombrarlo.

México y Sudáfrica jugarán en el Estadio Azteca.
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El país surgió como república independiente el 31 de diciembre de 1992, cuando se concretó la llamada "separación de terciopelo", que dividió a la antigua Checoslovaquia (existente entre 1918-1992) y dio origen a dos Estados soberanos: la República Checa (hoy llamada Chequia) y Eslovaquia.

Su selección forma parte del Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur del Mundial, al que llegó a través del repechaje europeo.

Praga República Checa Chequia
Praga es la capital de Chequia.

Praga es la capital de Chequia.

¿Se dice República Checa o Chequia?

El nombre oficial del país es República Checa (en checo Ceská Republika), que deriva del nombre de la mayor región del país, Cechy (Bohemia, en castellano) o del etnónimo checos, nombre de una de las tribus eslavas que habitaron el actual territorio del país después de la época de las migraciones y que dominó la zona hacia el 530. El origen del nombre de la tribu es desconocido, aunque una leyenda lo atribuye al líder Praotec Cech («padre checo»), uno de los tres hermanos que fundaron las naciones eslavas: Polonia, Chequia y Rusia.

A partir de la década de 2010, se fue popularizando el uso de Chequia en el habla coloquial, como forma sencilla de nombrar al país, siguiendo la misma línea por la que se dice Francia y no República Francesa.

En 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa pidió el uso de la denominación Chequia (en checo cesko) para cualquier situación excepto para documentos oficiales. Aun así, el término no termina de extenderse en forma cartográfica y sigue siendo más común la denominación en castellano República Checa, tal como aparece en la RAE como nombre oficial. Sin embargo, en las transmisiones y otros productos de FIFA, figura con el nombre corto.

En resumen, tanto Chequia como República Checa son correctas, pero se prefiere la primera por ser el nombre común, más allá de lo instalado que está en el imaginario social con el nombre oficial.

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