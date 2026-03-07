Uno por uno, qué fue de la vida de los protagonistas de ALF

La popular sitcom sobre un extraterrestre que convivía con una familia estadounidense marcó la televisión de los años 80 y dejó un elenco que luego siguió caminos muy distintos.

El 22 de septiembre de 1986, la cadena NBC estrenó ALF , una comedia televisiva que con el tiempo se transformó en uno de los programas más recordados de la década de 1980. La historia giraba en torno a Gordon Shumway , un extraterrestre del planeta Melmac que llega accidentalmente a la Tierra luego de que su mundo natal desapareciera.

Aunque tuvo una recepción inicial irregular en Estados Unidos, se convirtió en un fenómeno en Europa y América Latina.

El personaje es recibido por la familia Tanner , con quienes inicia una convivencia marcada por situaciones absurdas, secretos y problemas derivados de ocultar su existencia. A lo largo de cuatro temporadas y 102 episodios , la sitcom logró instalarse como un fenómeno cultural que trascendió generaciones.

Aunque en su país de origen la repercusión inicial fue moderada, la serie alcanzó una enorme popularidad en España, Alemania y gran parte de América Latina , donde el carismático extraterrestre peludo terminó convirtiéndose en un símbolo de la televisión de los años 80 .

Uno de los aspectos más curiosos del programa fue la identidad del actor que interpretaba físicamente al personaje principal. Dentro del traje de ALF se encontraba el artista húngaro Mihaly “Michu” Meszaros , un actor de circo y doble de riesgo que también participó en producciones de fantasía como Waxwork (1988) y Freaked: La disparatada parada de los monstruos (1993). Meszaros falleció en 2016 .

La voz del extraterrestre pertenecía a Paul Fusco , creador, guionista y productor del programa . Además de encargarse del doblaje, Fusco también manipulaba la marioneta utilizada en muchas escenas. Tras el final de la sitcom continuó vinculado a la industria audiovisual con proyectos de cine y televisión.

En cuanto a Andrea Elson, quien interpretaba a Lynn Tanner, su vida cambió notablemente tras la serie. Después de participar en algunos proyectos televisivos decidió alejarse de la actuación y dedicarse al yoga, disciplina que la llevó a abrir su propio espacio llamado Yoga Village en Arroyo Grande, California, adoptando con el tiempo el nombre Annie Hopper.

El actor Max Wright, recordado por su papel como Willie Tanner, contaba con una extensa trayectoria teatral antes de protagonizar la sitcom. Durante la producción expresó en varias oportunidades su frustración con el formato del programa y, tras el final de la serie, atravesó problemas personales vinculados con drogas y conflictos legales. Murió el 26 de junio de 2019 a los 75 años luego de luchar contra el cáncer.

Max Wright - ALF Mihaly “Michu” Meszaros fue el actor que se colocaba el traje del extraterrestre que protagonizaba la serie.

Por su parte, Anne Schedeen, quien interpretó a Kate Tanner, continuó trabajando en televisión con participaciones secundarias en distintas producciones. Con el tiempo orientó su carrera hacia el diseño de interiores y colaboró como embajadora de la organización Holiday Heroes. El joven Benji Gregory, que daba vida a Brian Tanner, también se alejó del mundo del espectáculo: en 2005 se enlistó en la Marina de Estados Unidos y más tarde se mantuvo fuera de Hollywood, viviendo de inversiones realizadas con el dinero obtenido durante la serie.