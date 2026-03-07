Este es el festival de globos aerostáticos que tendrá Buenos Aires en marzo 2026: dónde y en qué fecha es La organización ha confirmado que decenas de naves de aire caliente participarán de exhibiciones de vuelo, inflados nocturnos y shows lumínicos. Por + Seguir en







La nueva atracción de Turismo en CABA: El Festival de Globos Aerostáticos

El evento se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 de 15 a 22 en el Parque de la Ciudad (Ingreso peatonal por Puerta 7), zona sur de CABA.

El atractivo principal será el inflado de globos a partir de las 17 y el show nocturno Night Glow a las 19.

Además, habrá actividades Extra como una exhibición de autos clásicos, simuladores de vuelo, parque inflable para niños, food trucks y beer garden.

Las entradas están disponibles en Ticketek desde los 25.300 pesos. Marzo de 2026 trae a la provincia de Buenos Aires una propuesta visualmente impactante que promete capturar todas las miradas: un festival de globos aerostáticos de gran escala. Tras el éxito de ediciones anteriores en diferentes puntos del país, este evento se consolida como una de las citas de Turismo ineludibles para los amantes de la fotografía y las actividades al aire libre.

Este festival no solo ofrece el espectáculo visual de los globos en el aire, sino que propone una jornada completa de entretenimiento que incluye patios gastronómicos, ferias de artesanos y música en vivo. Es el plan ideal para aquellos que buscan una escapada diferente, lejos del cemento de la ciudad, donde la adrenalina del despegue se combina con la paz que transmite el vuelo silencioso de estas naves milenarias.

Cómo es el festival de globos aerostáticos que tiene Buenos Aires en marzo 2026 BA flota compra entradas Captura de la página de Ticketek. El próximo 28 de marzo, entre las 15 y las 22, el Parque de la Ciudad se convertirá nuevamente en el epicentro del BA Flota, el festival de globos aerostáticos que, tras su gran éxito el año pasado, regresa este 2026.

Este evento propone una jornada integral que fusiona el despliegue de naves de aire caliente con shows musicales, gastronomía y tecnología. Durante la tarde, los asistentes podrán ser testigos del proceso de inflado de las gigantescas estructuras que, al caer el sol, protagonizarán el encendido de quemadores, tiñendo el cielo de colores cálidos.

La propuesta de este año está dividida en sectores temáticos: el "Mundo Kids" para los más chicos, un espacio dedicado a autos clásicos con exhibiciones, y el "Mundo Tech", que contará con drones, simuladores y experiencias de inteligencia artificial.

Es importante destacar que, por razones de seguridad urbana, los globos realizarán elevaciones cautivas (permaneciendo sujetos a tierra) y no vuelos libres. El cierre del evento estará marcado por el "Night Glow", un espectáculo nocturno de globos iluminados, seguido de música en vivo y DJs. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek con un valor base de 25.300 pesos. En caso de condiciones climáticas adversas, la fecha se reprogramará para el 29 de marzo o el fin de semana posterior.